EcoFlow RIVER 3 Plus ausprobiert: Die attraktivste, „kleine“ Powerstation

Die handliche Powerstation, die Schuko-Steckdosen und USB-Steckplätze für den mobilen Einsatz bereitstellt, hat sich inzwischen recht gut am Markt etabliert. Im Sommer kommen die schuhkartongroßen Geräte mit auf den Stellplatz oder Campingplatz, im Winter leisten die Energiespeicher gute Dienste in der Garage, im Hobbyraum und als unterbrechungsfreie Stromversorgung zwischen Rechner und Stromnetz. EcoFlow hat bald einen neuen Kandidaten.

EcoFlow RIVER 3 Plus: Kommt in Kürze auch auf den deutschen Markt

EcoFlow RIVER 3 Plus

Einteilen lassen sich die Powerstations grob in drei Gerätekategorien: Die kleinen Modelle mit Leistungswerten von bis zu ~350 Wattstunden, die mittelgroßen Geräte, die 1000 bis zu 2000 Wattstunden Kapazität bereitstellen und in der nächsten Klasse alles, was darüber hinausgeht. Diese werden aufgrund ihres hohen Eigengewichts meist schon auf Rollen oder als fest montierte Wandspeicher angeboten.

In der kleinen Einsteigerklasse hat der Anbieter EcoFlow mit der neuen RIVER 3 erst kürzlich ein neues Modell lanciert. Mit der neuen River 3 Plus kündigt sich nun eine aufgewertete Variante an, die so viele richtige Entscheidungen trifft, dass es uns schwerfällt, überhaupt Punkte zum Nörgeln zu finden.

Top Leistungswerte, elegant gestaltet

EcoFlows RIVER 3 Plus bietet eine Kapazität von 286 Wattstunden und liefert eine Dauerleistung von 600 Watt – Leistungsspitzen von bis zu 1200 Watt werden kurzzeitig abgefedert. Sie bietet ausreichend Kapazität, um beispielsweise einen Mac Studio (bei maximaler Rechenleistung und maximalem Leistungshunger von 145 Watt) 118 Minuten zu betreiben oder bis zu 35 Stunden Licht zu liefern.

Lichtleiste, drei Steckdosen, drei USB-Ports und eine App

Ein integrierter automatischer Umschalter sorgt dafür, dass die Stromversorgung bei einem Stromausfall in weniger als 10 Millisekunden unterbrechungsfrei auf die Powerstation wechselt – wird die Powerstation also nicht im Camper benötigt, kann dieses in der urlaubsfreien Zeit empfindliche Geräte wie Rechner und Server vor Stromunterbrechungen schützen.

Dank der LiFePO4-Batterie-Technologie ist die Powerstation zudem für eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ausgelegt.

In einer Stunde voll

Ein besonderes Highlight ist die extrem schnelle Ladezeit: Die RIVER 3 Plus kann in nur einer Stunde vollständig geladen werden. Im Betrieb erzeugt sie dabei maximal 30 Dezibel, was sie zu einem der leisesten Modelle ihrer Klasse macht.

Die RIVER 3 Plus verfügt über vier Ladeoptionen:

Klassisches Netzkabel (Wechselstrom)

Solarladung (XT30)

12-Volt-Autoladung

USB-C

Drei Schuko-Steckdosen

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die oft nur eine echte Schuko-Steckdose bieten, besitzt die RIVER 3 Plus zwei Steckdosen an der Rückseite und eine zusätzliche auf ihrer Vorderseite.

Das ist ein großer Vorteil, wenn mehrere Geräte betrieben werden sollen, die nicht auf Standard-USB-C-Kabel setzen, sondern ihren Energiebedarf ausschließlich über genormte C7-Verbindungen oder über spezielle Netzteile decken. Die Mehrfachsteckdosenleiste kann auf der nächsten Reise so zu Hause bleiben.

Griff und zwei Steckdosen auf der Rückseite. Die Ladeports sind extra geschützt.

Warmes Licht

Zum Branchenstandard gehört mittlerweile auch eine in der Powerstation verbaute Lichtquelle, die dort, wo gearbeitet oder gelesen wird, auch für entsprechende Beleuchtung sorgt. Hersteller wie Jackery setzen hier auf helle Taschenlampen, die eher blenden, als für Helligkeit zu sorgen. Ihre Lichtkegel sind oft zu stark fokussiert und sorgen im Zelt nicht gerade für behagliche Stimmung.

Nicht so bei der RIVER 3 Plus. Die integrierte Lichtleiste sorgt für diffuses Licht, das weder blendet noch stört, sondern in erster Linie die Umgebung Raum erhellt. Zudem kann die warmweiße Lichtleiste in zwei unterschiedlichen Intensitätsstufen leuchten. Eine Blinklichtfunktion ist ebenfalls vorhanden. Einen praktischen Bedarf für die sogenannte SOS-Leuchte hatten wir bisher jedoch noch nie.

Die Port-Übersicht von der US-Webseite

Integrierter Tragegriff

Obwohl die RIVER 3 Plus um 30 Prozent kleiner als in der Kapazität vergleichbare Geräte vieler Wettbewerber ausfällt, verfügt sie über einen integrierten Tragegriff. Dieser kommt ohne Klappmechanismen oder zusätzliche bewegliche Teile aus. Man kann einfach zugreifen und die knapp fünf Kilogramm schwere Powerstation bewegen, ohne dass etwas klappert oder klemmt. Die Maße: 23 cm × 23 cm × 15 cm.

Die ebene Geräteoberfläche eignet sich zudem hervorragend zum Abstellen der angeschlossenen Verbraucher.

Nicht nur zum Lesen: Die Lichtleiste leuchtet auch gut aus

App-Anbindung

Als zusätzliche Komfortfunktion möchten wir die App-Anbindung hervorheben. Diese kann über Bluetooth oder WLAN genutzt werden und ermöglicht nicht nur den Zugriff auf aktuelle Kenndaten wie Ladestand sowie Ein- und Ausgangsleistung. Auch das Ein- und Ausschalten der Ladeports und der Lichtleiste kann bequem aus der Ferne – etwa vom Bett aus – gesteuert werden.

Ein USB Type-B-Port auf der Rückseite sorgt sich um die USV-Kommunikation.

Bluetooth- und WLAN-Konnektivität: Die App bietet Echtzeitwerte und Schalter

Highlight in der kleinen Klasse

Die RIVER 3 Plus wird den deutschen Handel zwar erst im Laufe des ersten Quartals erreichen, dennoch wollten wir euch bereits darauf hinweisen, dass EcoFlow ein neues Modell im Angebot hat, das in eurem Vergleich kleiner Powerstations nicht fehlen sollte. Auf der US-Webseite lässt sich bereits in den technischen Spezifikationen schmökern.

Die neue RIVER 3 Plus wird die bereits verfügbare River 3 ergänzen, die EcoFlow unter anderem auf Amazon für 249 Euro anbietet und in mehreren Bereichen zusätzlich aufwerten.

RIVER 3 Plus vs. RIVER 3

286 Wh statt 245 Wh

600 W statt 300 W Leistung

Plus-Modell mit Lichtleiste

Plus-Modell erweiterbar auf 858 Wh

USV-Funktion <10 ms

In der kleinen Kategorie bis ~350 Wattstunden schient uns die bald verfügbare RIVER 3 Plus damit der beste Kandidat zu sein, den das noch junge Jahr hervorgebracht hat.