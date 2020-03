Rio Arc: Elektro-Heizkörper mit HomeKit-Anbindung

Mit Rio Arc erweitert ein Konvektionsheizkörper die Liste der offiziell mit HomeKit kompatiblen Produkte. Die per App und Siri, aber auch mittels Alexa und Google Assistant bedienbare Zusatzheizung soll im April in den Handel kommen.

Rio Arc ist ein 82 x 45 Zentimeter großer Heizkörper mit einer Leistung von 2.000 Watt. Die Wärmeerzeugung erfolgt, in dem die Heizung die umgebende Luft erwärmt und der dadurch entstehende Auftrieb einen Wärmekreislauf im Raum erzeugt. Rio Arc kommt mit einer geschwungenen schwarzen Glasfront kann mit seinen zehn Zentimetern Tiefe an der Wand montiert oder auf die mitgelieferten Aluminiumfüße gestellt werden. Die Energieexperten unter euch werden wohl anmerken, das sich diese Art der Heizung als zusätzliche Wärmequelle, nicht aber für den regulären Heizbetrieb eignet. Dem Hersteller zufolge soll der Heizkörper für Räume mit bis zu 24 Quadratmeter ausreichend sein.

Die HomeKit-Anbindung bei Rio Arc erfolgt über ein integriertes WLAN-Modul. Die zugehörige App erlaubt neben der direkten Wärmeregulierung auch die zeit- und raumbasierte Programmierung. Dank HomeKit-Anbindung sollten diese Funktionen allerdings auch direkt in der Home-App zur Verfügung stehen. Als Plus kommt ihr die Möglichkeit zur direkten Heizungssteuerung über Siri hinzu.

Der Hersteller von Rio Arc sitzt in Großbritannien und will zunächst alle Länder innerhalb der EU beliefern. Der Preis für die Heizung wird mit 249 Pfund angegeben, das sind umgerechnet rund 270 Euro exklusive Versandkosten. Ergänzend zum Modell mit 2.000 Watt sollen in Kürze auch kleinere Heizkörper mit 1.500 und 1.000 Watt erhältlich sein.