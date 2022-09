Ring Videotürklingel: Einzelne Aufnahmen gingen ohne Gerichtsbeschluss an Behörden

Amazon könnte nach Ansicht der Datenschützer mit Bußgeldern belegt werden, wenn Kundendaten wie Vertragsinformationen oder Videoaufnahmen ohne dazu verpflichtet zu sein an Ermittlungsbehörden übergeben werden. Betroffene Kunden hätten die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren, was Konsequenzen wie Untersagungen, Bußgelder oder Schadensersatzpflichten zur Folge haben könne.

Datenschützer äußern im Zusammenhang mit dieser Praxis und der mangelnden Auskunftsbereitschaft des Konzerns allerdings nachvollziehbare Bedenken etwa bezüglich der damit verbundenen längeren Speicherung und Verarbeitung der Aufnahmen ohne Einwilligung. Besonders problematisch sei damit verbunden die Tatsache, dass sich die Personen an der Haustür oft nicht darüber bewusst seine, welche Folgen ein simples Klingeln an der Haustür haben könne.

Das Wirtschaftsmagazin Handelsblatt hat diesbezüglich bei Amazon angefragt, nachdem bereits im Sommer bekannt geworden war, dass Ring in den USA private Videoaufnahmen von Kunden „auf dem kurzen Dienstweg“ an die Behörden übergeben hat.

Die Amazon-Tochter Ring muss sich vorwerfen lassen, auch in Deutschland ohne den normalerweise erforderlichen Gerichtsbeschluss persönliche Daten an die Polizei weiterzugeben. Konkret geht es dabei um mit der Ring-Videotürklingel erstellte Videoaufnahmen.

