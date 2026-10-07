KI-Bilder erkennen: SynthID startet für alle und Apple macht mit

Google öffnet seinen SynthID-Detektor jetzt für alle Nutzer. Über das Webportal lassen sich Bilder, Videos und Audiodateien darauf prüfen, ob sie ein unsichtbares SynthID-Wasserzeichen enthalten und damit von unterstützten KI-Werkzeugen erzeugt oder bearbeitet wurden. Für Apple-Nutzer ist vor allem interessant, dass Google neben OpenAI, NVIDIA und Kakao inzwischen auch Apple als kommenden Partner nennt.

Datei hochladen und prüfen

Der SynthID-Detektor war bislang vor allem Journalisten, Forschern und Medienprofis vorbehalten. Jetzt macht Google den Dienst allgemein zugänglich. Zur Überprüfung wird eine Datei hochgeladen, anschließend sucht das System nach dem unsichtbaren digitalen Wasserzeichen.

SynthID soll typische Bearbeitungen wie Komprimierung, Zuschnitt oder Filter überstehen. Der Detektor beschränkt sich zudem nicht mehr nur auf Inhalte aus Googles eigenen KI-Modellen. Auch OpenAI, NVIDIA und Kakao nutzen die Technik.

Apple soll noch folgen

Apple hatte bereits im September angekündigt, SynthID künftig in Apple Intelligence zu integrieren. Die meisten mit Apples neuen KI-Werkzeugen bearbeiteten Bilder sollen abhängig von der jeweiligen Änderung mit dem Wasserzeichen versehen werden. Gleichzeitig sollen Apple-Geräte erkennen können, ob Bilder mit KI erzeugt oder verändert wurden.

Google nennt Apple nun ausdrücklich als kommenden SynthID-Partner. Damit dürften künftig auch entsprechende Apple-Inhalte über den öffentlichen Detektor überprüfbar sein.

Mehr als 180 Milliarden markierte Medien

Google hat SynthID 2023 zunächst für Bilder eingeführt und später auf Video und Audio erweitert. Inzwischen seien mehr als 180 Milliarden Bilder und Videos mit dem unsichtbaren Wasserzeichen versehen worden. Bei Audioinhalten spricht Google von Material mit einer Gesamtlänge von rund 240.000 Jahren.

Der Vorteil gegenüber einem sichtbaren KI-Hinweis: Das Wasserzeichen bleibt Bestandteil der Datei und lässt sich nicht einfach wegschneiden.