Logitech MX Master 3S: Wenn die Maus plötzlich springt und ruckelt

Die MX Master 3S für Mac von Logitech ist an sich eine hervorragende Maus. Wären da nicht ein paar Macken, die Logitech auch zwei Jahre nach der Vorstellung des Geräts nicht in den Griff bekommt (oder schlichtweg ignoriert).

Auf eines dieser Probleme macht uns ein Leser aufmerksam, dessen über Bluetooth mit dem Mac verbundene MX Master 3S plötzlich angefangen hat zu springen und mit Verzögerungen zu reagieren. Die Lösung provoziert ein Kopfschütteln. Der Akku der Maus war zwar noch zu 25 Prozent gefüllt, dennoch musste das Gerät ans Ladekabel und konnte anschließend wieder wie gewohnt verwendet werden.

Das von unserem Leser geschilderte Problem ist übrigens kein Einzelfall. Wer ein wenig im Internet stöbert, findet mehrere vergleichbare Fehlerbeschreibungen. Als für Mac-Nutzer ungewohnte, aber wohl zuverlässige Lösung wird empfohlen, die Maus anstelle von Bluetooth mithilfe eines Logi Bolt USB Receivers mit dem Mac zu koppeln. Bluetooth scheint in Verbindung mit den Mäusen von Logitech generell die Ursache für diverse Verbindungs- und Performance-Probleme zu sein.

Bolt- oder Unifying-Empfänger? Unbedingt prüfen

Bevor ihr jetzt schnell einen Bolt-Empfänger bestellt, müsst ihr allerdings unbedingt prüfen, ob dieser auch mit eurer Version der Logitech-Maus kompatibel ist. Bei der aktuellen Version der Maus MX Master 3S für Mac ist dies der Fall, ältere Maus-Modelle setzen zum Teil aber auch auf die lange Zeit von Logitech standardmäßig bei Mäusen und Tastaturen beigelegten USB Unifying Receiver.

Auf welche Weise sich euer Logitech-Zubehör mit dem Mac verbinden lässt, wird jeweils auf der Produktseite beziehungsweise auf der Packung oder in der Anleitung angegeben. Die oben erwähnte MX Master 3S für Mac unterstützt beispielsweise nicht nur drahtlose Verbindungen über Bluetooth und den Logi Bolt USB Empfänger, sondern kann auch direkt per USB-Kabel angeschlossen werden, was immer dann besonders praktisch ist, wenn der Akku der Maus geladen werden muss und man trotzdem weiterarbeiten will.