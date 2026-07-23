Die Film- und Serienneuzugänge bei Netflix im kommenden Monat sind da. Unter den von Netflix für August aufgelisteten Highlights stehen dieses Mal nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch ein Lizenztitel ganz oben.

Momo

Am 3. August nimmt Netflix den im vergangenen Jahr erschienenen Kinofilm „Momo“ mit Alexa Goodall ins Programm. In dem auf Michael Endes Roman basierenden Fantasy-Abenteuer stellt sich ein mutiges Mädchen einer geheimnisvollen Macht entgegen, die den Menschen ihre Zeit raubt.

Mein bester Freund, seine Freundin und ich

Als neue Eigenproduktion startet am 14. August die Film-Comedy „Mein bester Freund, seine Freundin und ich“. Als der von Kostja Ullmann gespielte Olli glaubt, dass sein bester Freund Matze sich wegen seiner neuen Freundin völlig verändert hat, sieht er ihre lang geplante Weltreise in Gefahr. Gemeinsam mit seinem Freund Schmitti will er Rebecca ausbremsen. Doch Rebecca verfolgt eigene Pläne und der Konflikt eskaliert.

The Last House

„The Last House“ dreht sich um eine Familie, die auf rätselhafte Weise in ihrem Haus eingeschlossen wird und gegen schwindende Vorräte sowie eine unheimliche Bedrohung ums Überleben kämpft. Filmstart bei Netflix ist am 7. August.

Der Kinderflüsterer

Ab dem 28. August geht es in „Der Kinderflüsterer“ um einen Witwer, der seinen entfremdeten Vater um Hilfe bittet, um seinen Sohn zu retten. Der pensionierte Ermittler erkennt in dem Hauptverdächtigen einen Serienkiller, den er einst selbst hinter Gitter brachte.

Neue Serien und Live-Event

Bei den Serienstarts hat Netflix für August neue Staffeln von „Ich und die Walter Boys“ (6. August) und „Outer Banks“ (20. August) angekündigt. Zudem nimmt der Videodienst mit „Ricky Gervais Alley Cars“ am 7. August eine animierte Comedyserie neu ins Programm, in der eine Gruppe verwilderter Katzen für jede Menge Chaos und skurrile Zwischenfälle sorgt.

Für den 2. August hat Netflix zudem das Live-Event „WWE SummerSlam 2026“ angekündigt. Bei der als größtes WWE-Event dieses Sommers klassifizierten Veranstaltung steigen die wichtigsten Stars aus der Wrestling-Szene in den Ring.

Neue Filme und Serien bei Netflix im August:

1. August

Bye Bye Birdie: Als der Sänger und Teenie-Schwarm Conrad Birdie zum Militär eingezogen wird, veranstaltet sein Songwriter einen Wettbewerb, bei dem die glückliche Gewinnerin Birdie einen Abschiedskuss geben darf.

2. August

WWE SummerSlam: 2026: Die Action erreicht ihren Höhepunkt, als die Superstars in den Ring steigen und beim wichtigsten WWE-Event des Sommers alle Augen auf sie gerichtet sind.

3. August

Momo: Ein kleines Mädchen mit großem Herzen nimmt es in diesem fantasievollen Abenteuer nach Michael Endes Roman mit einer finsteren Organisation auf, die den Menschen die Zeit stiehlt.

Ein kleines Mädchen mit großem Herzen nimmt es in diesem fantasievollen Abenteuer nach Michael Endes Roman mit einer finsteren Organisation auf, die den Menschen die Zeit stiehlt. Vor uns das Meer: In diesem Film nach einer wahren Geschichte will ein Amateursegler für ein hohes Preisgeld die Welt umsegeln, doch auf hoher See warten große Prüfungen auf ihn.

In diesem Film nach einer wahren Geschichte will ein Amateursegler für ein hohes Preisgeld die Welt umsegeln, doch auf hoher See warten große Prüfungen auf ihn. Lara: An ihrem 60. Geburtstag versucht eine pensionierte Beamtin, wieder Kontakt zu ihrem entfremdeten Sohn aufzunehmen, einem Pianisten, der kurz vor einem für seine Karriere entscheidenden Konzert steht.

4. August

Badly in Love: Staffel 2: In Okinawa beginnt ein neues Schuljahr und Yankiis aus ganz Japan strömen zusammen. Finden sie Liebe und Freundschaft – oder bricht am Campus am Meer das Chaos aus?

5. August

1670: Staffel 3: Jan Paweł ist so besessen davon, seinen Adelsstatus zurückzugewinnen, dass er blind ist für die Probleme, die sich in seiner Familie und in Adamczycha zusammenbrauen.

Jan Paweł ist so besessen davon, seinen Adelsstatus zurückzugewinnen, dass er blind ist für die Probleme, die sich in seiner Familie und in Adamczycha zusammenbrauen. Let's Marry Harry: Wird Harry Jowsey („Perfect Match“) mithilfe von Alex Cooper („Call Her Daddy“) und seinen besten Freund*innen die wahre Liebe finden und in den Hafen der Ehe einlaufen?

Wird Harry Jowsey („Perfect Match“) mithilfe von Alex Cooper („Call Her Daddy“) und seinen besten Freund*innen die wahre Liebe finden und in den Hafen der Ehe einlaufen? One Hundred Years of Solitude: Part 2: Part 1: In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen.

In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen. Big Chicken: Eine Fast-Food-Verschwörung: Für ein Experiment reist Comedian Mo Gilligan durch Großbritannien und die USA und ernährt sich ausschließlich von Fried Chicken, um der Sucht auf die Spur zu kommen.

Für ein Experiment reist Comedian Mo Gilligan durch Großbritannien und die USA und ernährt sich ausschließlich von Fried Chicken, um der Sucht auf die Spur zu kommen. Die Trustor-Affäre: Beteiligte berichten von dem eskalierenden Finanzskandal nach dem illegalen Kauf einer schwedischen Investmentfirma in den 90ern und davon, wer ihn aufdeckte.

Beteiligte berichten von dem eskalierenden Finanzskandal nach dem illegalen Kauf einer schwedischen Investmentfirma in den 90ern und davon, wer ihn aufdeckte. Fate/Zero: Staffel 1 & 2: Sieben mächtige Zauberer rufen legendäre Helden herbei, um im Vierten Krieg um den Heiligen Gral für sie zu kämpfen, der auf einem neuen Schlachtfeld stattfindet.

6. August

Ich und die Walter Boys: Staffel 3: Eine Gesundheitskrise schafft für Jackie und die Walters eine neue Normalität. Ein riskantes Hobby, unerwarteter Besuch und neue Lieben sorgen für neue Herausforderungen.

Eine Gesundheitskrise schafft für Jackie und die Walters eine neue Normalität. Ein riskantes Hobby, unerwarteter Besuch und neue Lieben sorgen für neue Herausforderungen. Evil Dead Rise: Das Treffen zweier entfremdeter Schwestern entwickelt sich zum blutigen Überlebenskampf, als ein Erdbeben einen Dämon freigibt, der von anderen Besitz ergreifen kann.

Das Treffen zweier entfremdeter Schwestern entwickelt sich zum blutigen Überlebenskampf, als ein Erdbeben einen Dämon freigibt, der von anderen Besitz ergreifen kann. Tausend Zeilen: Als Unstimmigkeiten in den Berichten eines Kollegen auftauchen, macht sich ein rivalisierender Journalist daran, die Lügen aufzudecken und sein Renommee zu zerstören.

7. August

Ricky Gervais Alley Cats: Als verwilderte Katzen in dieser schonungslosen animierten Comedyserie von Ricky Gervais auf den Straßen Chaos stiften, kommt es zu wilden Missgeschicken.

Als verwilderte Katzen in dieser schonungslosen animierten Comedyserie von Ricky Gervais auf den Straßen Chaos stiften, kommt es zu wilden Missgeschicken. Muertos S.L.: Staffel 4: Torregrosas Zukunft steht auf dem Spiel. Dámaso sieht seine Chance auf den Chefposten endlich gekommen – bis Chemi auftaucht und das Beerdigungshaus leiten möchte.

Torregrosas Zukunft steht auf dem Spiel. Dámaso sieht seine Chance auf den Chefposten endlich gekommen – bis Chemi auftaucht und das Beerdigungshaus leiten möchte. Our Sticky Love: Eine ehrgeizige Staatsanwältin verliert ihr Gedächtnis und zieht bei einem Boxtrainer ein, der behauptet, ihr Freund zu sein. Könnte sich daraus echte Liebe entwickeln?

Eine ehrgeizige Staatsanwältin verliert ihr Gedächtnis und zieht bei einem Boxtrainer ein, der behauptet, ihr Freund zu sein. Könnte sich daraus echte Liebe entwickeln? Operation Safed Sagar: Als der Kargil-Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbricht, begibt sich die „Golden Arrows“-Staffel der indischen Luftwaffe auf eine gefährliche Mission in feindlichem Gebiet.

Als der Kargil-Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbricht, begibt sich die „Golden Arrows“-Staffel der indischen Luftwaffe auf eine gefährliche Mission in feindlichem Gebiet. The Last House: Eine Familie, die auf rätselhafte Weise in ihrem Zuhause gefangen ist, muss angesichts schwindender Vorräte und einer ominösen Macht ums nackte Überleben kämpfen.

8. August

The Ribbon Hero: Nachdem Nergal ihr Königreich verwüstet hat, erwacht Prinzessin Sapphire als „Ribbon Hero“ und kämpft, um ihre neue Heimat vor demselben Schicksal zu bewahren.

10. August

Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch: Staffel 3: Rot und Blau haben viel Spaß und schwimmen gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens, während sie den Zoo besuchen, zelten gehen, zum Arzt müssen und vieles mehr.

11. August

Mourinho: Diese trophäenreiche, insidergeprägte Dokuserie beleuchtet José Mourinhos legendären Aufstieg zu einem der weltbesten Trainer der größten Fußballklubs.

Diese trophäenreiche, insidergeprägte Dokuserie beleuchtet José Mourinhos legendären Aufstieg zu einem der weltbesten Trainer der größten Fußballklubs. Rory Scovel: Show Must Go On: In diesem bissigen Special sorgt Rory Scovel mit einem hypothetischen Einbruch, einer biblischen Nachstellung und dem letzten Wunsch seines Vaters für konstante Lacher.

12. August

Nando zwischen zwei Welten – Ein Sintonia-Film: Nando befindet sich im Konflikt zwischen Familienleben und krimineller Unterwelt und muss sich entscheiden, wo seine wahren Loyalitäten liegen. k8ND2tpYRm0

13. August

Meine brillante Karriere: Sybylla ist modern, rebellisch und zieht die aufregende Schriftstellerkarriere der sicheren Ehe vor. Doch dann funkt ihr die Liebe dazwischen.

Sybylla ist modern, rebellisch und zieht die aufregende Schriftstellerkarriere der sicheren Ehe vor. Doch dann funkt ihr die Liebe dazwischen. Tires: Staffel 3: Will und Shane werden Miteigentümer der angeschlagenen Valley-Forge-Werkstatt. Will grübelt über verpasste Chancen, und Shane muss ganz schnell erwachsen werden.

Will und Shane werden Miteigentümer der angeschlagenen Valley-Forge-Werkstatt. Will grübelt über verpasste Chancen, und Shane muss ganz schnell erwachsen werden. Mein eigenes Kind: In dieser schockierenden Doku wird eine Frau von gesellschaftlichen und familiären Erwartungen erdrückt. Sie täuscht eine Schwangerschaft vor und gerät mitten in ein Verbrechen.

In dieser schockierenden Doku wird eine Frau von gesellschaftlichen und familiären Erwartungen erdrückt. Sie täuscht eine Schwangerschaft vor und gerät mitten in ein Verbrechen. This, That and Everything in Between: Das sorgfältig neu aufgebaute Leben einer Fernsehautorin gerät ins Wanken, als nach 27 Jahren ihre entfremdete Mutter auftaucht – mit einem Geheimnis, das alles verändert.

14. August

Moria: In dieser fiktionalisierten Serie verwandelt Moria Casán ihr Leben in ein symbolisches Spektakel voller Ruhm, Kontroversen und kontinuierlicher Neuerfindung.

In dieser fiktionalisierten Serie verwandelt Moria Casán ihr Leben in ein symbolisches Spektakel voller Ruhm, Kontroversen und kontinuierlicher Neuerfindung. Umthetho: Um ihren jüngsten Bruder zu retten, wird eine idealistische Staatsanwältin zur Doppelagentin in der Gang ihres inhaftierten älteren Bruders.

Um ihren jüngsten Bruder zu retten, wird eine idealistische Staatsanwältin zur Doppelagentin in der Gang ihres inhaftierten älteren Bruders. Don't Say Good Luck: Sophie Birenbaum steht als Hauptdarstellerin im Highschool-Musical kurz vor ihrem großen Auftritt – bis das Chaos zu Hause mehr Drama bereithält als die Bühne.

Sophie Birenbaum steht als Hauptdarstellerin im Highschool-Musical kurz vor ihrem großen Auftritt – bis das Chaos zu Hause mehr Drama bereithält als die Bühne. Mein bester Freund, seine Freundin und ich: Olli und Matze sind beste Freunde. Sie wohnen und arbeiten zusammen und planen eine gemeinsame Weltreise. Doch dann funkt Matzes neue Freundin Rebecca dazwischen.

Olli und Matze sind beste Freunde. Sie wohnen und arbeiten zusammen und planen eine gemeinsame Weltreise. Doch dann funkt Matzes neue Freundin Rebecca dazwischen. Nervenkitzel: Eine Gruppe von Freunden, die ihren Hang zum Extremsport teilen, entdeckt das Basejumping im Wingsuit für sich – doch der Rausch des Fliegens birgt extreme Risiken.

Eine Gruppe von Freunden, die ihren Hang zum Extremsport teilen, entdeckt das Basejumping im Wingsuit für sich – doch der Rausch des Fliegens birgt extreme Risiken. MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins: Major League Baseball kehrt für „Amerikas beliebtesten Zeitvertreib“ zurück zu den Maisfeldern von Iowa, wenn die Philadelphia Phillies gegen die Minnesota Twins spielen.

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Nachdem er aus dem magischen Gefängnis befreit ist, will der Champion mit den Kräften der Götter seine Heimat verteidigen, muss sich aber selbst in Acht nehmen. King's Land: Im Jahr 1755 versucht ein ehemaliger dänischer Soldat, im Namen des Königs auf kargem Boden Ackerbau zu betreiben – stößt jedoch auf den Widerstand eines boshaften Gutsherrn.

18. August

Take a Hike!: Vier prominente Wanderneulinge gründen einen Verein, um Koreas schneebedeckte Gipfel zu erklimmen. Finden sie heraus, warum Leute ausgerechnet in die Berge fahren wollen?

Vier prominente Wanderneulinge gründen einen Verein, um Koreas schneebedeckte Gipfel zu erklimmen. Finden sie heraus, warum Leute ausgerechnet in die Berge fahren wollen? Kelsey Cook: Happy Hour: Standup-Comedy

19. August

Love Is Blind: UK: Staffel 3: Eine neue Gruppe Singles aus dem Vereinigten Königreich gehen in die legendären Dating-Kabinen. Werden sie nach Heiratsantrag und gemeinsamem Urlaub auch tatsächlich heiraten?

Eine neue Gruppe Singles aus dem Vereinigten Königreich gehen in die legendären Dating-Kabinen. Werden sie nach Heiratsantrag und gemeinsamem Urlaub auch tatsächlich heiraten? Fünfzehn Tage sind für immer: Felipe wollte einen ruhigen Sommer mit seiner kunstliebenden Mutter und möglichst vielen Musicals verbringen, als seine Kindheitsliebe anklopft, um mitzumachen.

Felipe wollte einen ruhigen Sommer mit seiner kunstliebenden Mutter und möglichst vielen Musicals verbringen, als seine Kindheitsliebe anklopft, um mitzumachen. Freier Fall: Abrechnung mit Boeing: In dieser Doku wird durch alarmierende Aussagen von Whistleblower*innen behauptet, dass Boeings Sparkultur und Vertuschungskultur zu fatalen Sicherheitsmängeln führten.

20. August

Outer Banks: Staffel 5: Nachdem sie einen der ihren verloren haben, schwören die Pogues Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte ihr Schicksal wenden – doch dafür müssen sie es zuerst finden.

Nachdem sie einen der ihren verloren haben, schwören die Pogues Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte ihr Schicksal wenden – doch dafür müssen sie es zuerst finden. S&X: Der Sexualtherapeut Ichito Shimotori behandelt in seiner Klinik vielfältige und intime sexuelle Probleme. Doch insgeheim hat er mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Der Sexualtherapeut Ichito Shimotori behandelt in seiner Klinik vielfältige und intime sexuelle Probleme. Doch insgeheim hat er mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Blutopfer: Nach dem brutalen Mord an zwei Polizisten verbündet sich ein Kommissar widerwillig mit seinem entfremdeten Vater, einem Ex-Polizisten, um den Mörder zu fassen.

21. August

Die Festnahme: In dieser Krimiserie, die auf wahren Ereignissen beruht, kämpfen zwei mexikanische Polizisten in den letzten Stunden ihrer Schicht ums Überleben, nachdem sie einem skrupellosen Kartellboss in die Quere gekommen sind.

24. August

Companion – Die perfekte Begleitung: Bei einem Wochenendtrip mit Freunden erfährt eine Frau, dass sie ein Roboter ist – und muss von nun an versuchen, dem brutalen Komplott ihres Freunds zu entkommen.

Bei einem Wochenendtrip mit Freunden erfährt eine Frau, dass sie ein Roboter ist – und muss von nun an versuchen, dem brutalen Komplott ihres Freunds zu entkommen. All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You: Morgans Welt bricht zusammen, als ihr Mann und ihre Schwester bei einem Autounfall ums Leben kommen. Doch dann erfährt sie, dass die beiden eine Affäre hatten.

25. August

Stamptown: Diese beim „Netflix Is a Joke Festival“ aufgenommene energiegeladene Varieté-Show vereint ungezügelte Albernheiten, scharfzüngige Pointen und schräge Stand-up-Einlagen.

Diese beim „Netflix Is a Joke Festival“ aufgenommene energiegeladene Varieté-Show vereint ungezügelte Albernheiten, scharfzüngige Pointen und schräge Stand-up-Einlagen. Untold: The Testimony of Vince Young: Von seinem Aufstieg zum College-Football-Phänomen bis zu seiner turbulenten NFL-Zeit, in dieser packenden Doku erzählt Vince Young von seinem Aufstieg und Fall.

26. August

One Hundred Years of Solitude: Part 2: Grand Finale: In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen.

In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen. Mom Knows Best?: In dieser neuen Reality-Show beobachten neun Mütter heimlich ihre erwachsenen Kinder und schließen Wetten auf ihre Entscheidungen ab.

27. August

Leanne: Staffel 2: Im Bellarie-Imperium herrscht Chaos, als Horace die Familie hinter Gitter bringt, Kimmie nach der Macht strebt und hinter jeder Aktion geheime Motive stehen.

28. August

Die ganze Wahrheit hinter meinen Lügen: Zwei Mitbewohner*innen nehmen an einem Roadtrip teil, bei dem unausgesprochene Gefühle ihre gesamte Freundesgruppe belasten. Nach dem Roman von Elísabet Benavent.

Zwei Mitbewohner*innen nehmen an einem Roadtrip teil, bei dem unausgesprochene Gefühle ihre gesamte Freundesgruppe belasten. Nach dem Roman von Elísabet Benavent. Mezarlık – Der Friedhof: Staffel 3: Als in der Türkei Frauen unheimliche Pakete erhalten, kommen Hauptkommissarin Önem und ihr Team wieder zusammen, um ein Netz frauenfeindlicher Morde zu entwirren.

Als in der Türkei Frauen unheimliche Pakete erhalten, kommen Hauptkommissarin Önem und ihr Team wieder zusammen, um ein Netz frauenfeindlicher Morde zu entwirren. Der Kinderflüsterer: Als sein Sohn verschwindet, bittet ein Witwer seinen entfremdeten Vater um Hilfe – einen pensionierten Polizisten, der den nun verdächtigen Serienkiller einst verhaftete.

Als sein Sohn verschwindet, bittet ein Witwer seinen entfremdeten Vater um Hilfe – einen pensionierten Polizisten, der den nun verdächtigen Serienkiller einst verhaftete. Die Frau ohne Vergangenheit: Als sich herausstellt, dass sie eine wohlhabende Familie hat, kehrt eine Frau ohne Gedächtnis in ihre scheinbar perfekte Vergangenheit zurück. Was ist damals geschehen?

29. August