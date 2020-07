Ring Alarm von heute an in Deutschland verfügbar

Zu Monatsbeginn angekündigt, ist das Sicherheitssystem Ring Alarm jetzt in Deutschland erhältlich. Der Einführungspreis beträgt heute und morgen 229 Euro, regulär liegt der Preis für das aus fünf Komponenten bestehende Standardpaket bei 299 Euro.

Ring Alarm positioniert sich als einfaches und erweiterbares Alarmsystem für zuhause. Im Standardpaket sind neben der Basisstation ein Alarmkontakt für Fenster und Türen, ein Bewegungsmelder, ein Keypad und ein Signal-Verstärker enthalten. Das System ist mit der Videotürklingel und den Kameras von Ring kompatibel und kann somit auch um bereits vorhandene Geräte erweitert werden.

Das Keypad erlaubt das direkte Aktivieren oder Deaktivieren der Alarmanlage und kann entweder an der Wand montiert oder einfach mitgenommen werden. Als zentrale Komponente wird die gleichzeitig als Sirene fungierende Basisstation per WLAN oder Kabelgebunden ins Heimnetz integriert. Weitere Alarmauslöser wie Bewegungsmelder oder die Kontakte sprechen dann direkt mit der Basisstation. Von dort aus wird im Alarmfall auch eine Nachricht an den Nutzer geschickt.

Die Basisstation hat einen Akku integriert, der sie und die batteriebetriebenen Komponenten bis zu 24 Stunden vom Stromnetz unabhängig funktionieren lässt. Das hilft natürlich nichts, wenn gleichzeitig auch die Internetverbindung gestört ist. Hierfür bietet Ring mit dem Protect Plus-Abo eine Lösung an. Zum Monatspreis von 10 Euro kann das Alarmsystem dann auf ein Mobilfunk-Reservesystem zurückgreifen und auch unabhängig von Strom und WLAN arbeiten. Die Zahl der integrierten Geräte ist dabei unbegrenzt.

Alternativ zur Aktivierung über das Keypad oder die App kann das Ring-Alarmsystem auch mit Alexa gekoppelt werden. Die nötigen Sprachbefehle wie „Alexa, aktiviere den Abwesenheitsmodus von Ring“ sind zwar unnötig lang geraten, bieten aber dennoch eine komfortable dritte Alternative zur Steuerung über die App oder das Keypad.