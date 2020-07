Envoy Express: Portables Thunderbolt-SSD-Gehäuse jetzt erhältlich

Das für den portablen Einsatz gedachte Thunderbolt-3-Gehäuse Envoy Express von OWC ist jetzt auch in Europa erhältlich. Der Hersteller bietet das mit einem integrierten Anschlusskabel ausgestattete Set aus SSD-Gehäuse und Schraubendreher zum Einführungspreis von 79 Euro zur Vorbestellung an und will im August liefern.

Envoy Express benötigt kein Netzteil, sondern wird über den Thunderbolt-Bus mit Strom versorgt. Entsprechend kompakt wird die externe Speicherlösung dann auch besonders für den Einsatz am Notebook beworben. Im Lieferumfang befindet sich eine nicht gerade schöne, aber wohl praktische Plastikschiene zum Befestigen des Kästchens am Deckel eines Apple-Notebooks.

Envoy Express ist die Lösung, wenn der Arbeitsbereich begrenzt. Das heutige Büro ist da, wo man sich gerade befindet – ein beengter Flugzeugsitz, ein winziger Tisch in einem Cafe, oder beengt an einem abgelegenen Ort. Es gibt keine Steckdose und nicht genug Platz für ein externes Laufwerk. Envoy Express ist nicht nur das erste Thunderbolt(TM) 3-busgespeiste Gehäuse der Branche (kein Netzteil erforderlich), sondern auch das erste Gehäuse mit einem Laptop-Befestigungssystem.

Envoy Express lässt sich mit SSD-Speicher vom Typ M2 NVMe 2280 bestücken, der dafür benötigte Schraubendreher wird mitgeliefert. Zudem ist ein Thunderbolt-Kabel mit 25 Zentimetern Länge integriert. Dem Hersteller zufolge lassen sich bei der Datenübertragung Geschwindigkeiten von bis zu 1533 MB/s erreichen.