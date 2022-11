„Return to Monkey Island“ für kurze Zeit mit Preisnachlass

Mit „Return to Monkey Island“ ist erst seit wenigen Wochen ein neues Kapitel des Adventure-Klassikers „Monkey Island“ auf dem Markt. Jetzt gibt es das Spiel bereits günstiger, bei gog.com lässt sich der Titel noch bis Mitternacht zum Sonderpreis von 18,39 Euro erstehen. Regulär wird für das Spiel ein Verkaufspreis von 22,99 Euro angesetzt.

„Return to Monkey Island“ ist Bestandteil der heute noch aktiven Black-Friday-Angebote bei gog.com. Besten Dank an dieser Stelle an Aaron für den Hinweis, hier sind auch noch diverse attraktive Titel für kurze Zeit günstiger zu haben. gog.com verkauft die Spiele DRM-frei und ohne jegliche Nutzungseinschränkungen. Ihr müsst lediglich darauf achten, dass es den jeweiligen Titel auch für euer Betriebssystem gibt.

Hauptfiguren bei „Return to Monkey Island“ sind einmal mehr der Spieleheld Guybrush Threepwood und sein Gegner, der Geisterpirat LeChuck. Die Entwickler versprechen eine neue unterhaltsame Episode mit klassischem Point-and-Click-Gameplay und neuen Herausforderungen und raffinierten Rätseln.

Die bei gog.com angebotene Version von „Return to Monkey Island“ lässt sich sowohl für den Mac als auch für Windows laden und dürfte bei vielen Nutzern die Erinnerung an alte Zeiten aufleben lassen. „Monkey Island“ gehört zu den einflussreichsten Spielen im Bereich der Grafik-Adventures. Das erste Point-and-Click-Adventure aus der Spielereihe war 1990 mit „The Secret of Monkey Island“ gestartet. Zwei Jahre später folgte dann „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“, 1997 „The Curse of Monkey Island“, im Jahr 2000 „Escape from Monkey Island“ und schließlich 2009 „Tales of Monkey Island“ als bis zu diesem Jahr letzter Titel in der Reihe.

Die Systemvoraussetzungen für den Mac bleiben im Rahmen. So lässt sich „Return to Monkey Island“ auf Rechnern mit macOS 10.13 High Sierra und aufwärts spielen, sofern man über mindestens vier Gigabyte freien Platz auf der Festplatte und acht Gigabyte Arbeitsspeicher verfügt.