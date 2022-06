„Return to Monkey Island“: Erster Gameplay-Trailer verfügbar

In der Ankündigung des neuen Spiels ist bislang die Rede von „Nintendo und PC“. Letzteres dürfte hier in der Tat zunächst einmal für ausschließlich eine Windows-Version stehen, wobei wir uns weitere Details mit Blick auf die mögliche Mac- und vielleicht auch iOS-Verfügbarkeit spätestens zum Start es Spiels erhoffen. Eine Vorschauseite für die PC-Version ist bei Steam bereits eingerichtet.

„Return to Monkey Island“ belebt die klassischen Figuren aus den alten Folgen des Adventure-Spiels wieder, allerdings müsst ihr euch an eine „geglättete“ und modernere Optik von Guybrush Threepwood und seiner Truppe gewöhnen. Ein Set mit ersten Screenshots findet ihr auf der Webseite zum Spiel .

Mit „ Return to Monkey Island “ hat der Entwickler Ron Gilbert für dieses Jahr eine Fortsetzung der Adventure-Klassiker „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ angekündigt. Wenngleich wir weiterhin weder einen konkreten Erscheinungstermin noch Infos mit Blick auf die Verfügbarkeit einer Mac-Version haben, ist der nun verfügbare erste Gameplay-Trailer zum Spiel einen Hinweis wert.

