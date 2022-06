Amazon plant in diesem Jahr offenbar einen „Prime Day“ im Herbst

Die ersten Vorabangebote zum Prime-Day sind bei Amazon bereits am Start. Unter anderem kann man in diesem Rahmen gerade das Hörbuch-Abo Audible für sechs Monate zum Aktionspreis von 2,95 Euro statt 9,95 Euro pro Monat nutzen.

Ziel der zusätzlichen Veranstaltung dürfte es einmal mehr sein, nicht nur die Umsätze anzukurbeln, sondern auch die kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft attraktiver zu machen und zu bewerben. Voraussetzung für den Zugriff auf die auch im Rahmen des in zwei Wochen stattfindenden klassischen Prime Day verfügbaren Angebote ist eine Prime-Mitgliedschaft , in deren Rahmen man zum Jahrespreis von 69 Euro neben Versandvorteilen Zugriff auf ein umfassendes Medien- und Unterhaltungsangebot hat, dazu zählen neben Prime Video auch Amazon Music sowie E-Books und digitale Magazine über Prime Reading.

Amazon will es in diesem Jahr offenbar nicht bei dem für den 12. und 13. Juli angekündigten regulären Prime Day belassen. Anders als in den vergangenen Jahren ist zusätzlich eine Sonderverkaufsaktion für Prime-Kunden im Herbst im Gespräch.

