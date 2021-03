Repräsentative Umfrage: Jeder 4. würde das Apple-Auto kaufen

Wir rufen der Marketing-Abteilung von AutoScout24, ein Online-Umschlagplatz für neue und gebrauchte Fahrzeuge, ein freundliches Chapeau entgegen: so generiert man Schlagzeilen.

In nachrichtenschwachen Tagen hat der Autohändler das in Düsseldorf ansässige Marktforschungsinstitut Innofact in die Spur geschickt und dieses mit der Durchführung einer repräsentative Umfrage zu Apples Auto-Ambitionen beauftragt.

Ganz unabhängig von der Frage, ob Apple überhaupt an einem eigenen Fahrzeug arbeitet oder lediglich an Teilaspekten der autonomen Mobilität forscht, wollte AutoScout24 von deutschen Autofahrenden wissen, ob diese sich überhaupt vorstellen könnten, den Apple-Aufkleber auf der Heckklappe gegen ein echtes Apple-Logo im Kühlergrill einzutauschen.

Formuliert wurde eine entsprechend schlichte Frage: „Der Technologie-Konzern Apple will offenbar 2024 ein eigenes Auto auf den Markt bringen. Könnten Sie sich vorstellen, ein solches Fahrzeug zu kaufen?“

Junge Männer eher zu begeistern

Vielleicht, vielleicht auch nicht

Bei den Ergebnissen dominiert klar das nichts sagende „Vielleicht, vielleicht auch nicht“ mit einem Anteil von 40 Prozent unter allen Antworten. Für ein eindeutiges „Ja, auf jeden Fall“ entschieden sich 10 Prozent der Befragten, und damit etwas weniger als für die kategorische Absage. Diese formulierten mit „Nein, auf keinen Fall“ satte 13 Prozent der Umfrageteilnehmer.

Zählt man die grundsätzlich kaufwilligen zusammen, kommt man auf insgesamt 27 Prozent, die einen Kauf bejahen oder sich zumindest vorstellen können – jeder 4. kann sich das Apple-Auto in der eigenen Garage durchaus vorstellen.

Der Gesamtanteil derer, die ein Apple-Auto eher nicht bzw. auf keinen Fall in der Einfahrt sehen wollen, addiert sich auf 33 Prozent der 1.000 befragten Autohalter und Autohalterinnen zwischen 18 und 65 Jahre.

Jochen Kurz, als Produktchef bei AutoScout24 aktiv, kommentiert: