Rennspiel „GRID Legends“ startet im Mac App Store

Angekündigt wurde die bevorstehende Freigabe des Rennspiels GRID Legends bereits am 23. November – jetzt steht der hochkarätige Racing-Titel des Spiele-Publishers Feral Interactive endlich zum Download in Apples Softwarekaufhaus bereit.

Satte 36 GB groß, benötigt GRID Legends mindestens einen Mac mit M1 Prozessor und macOS 13.3. Maschinen, die noch auf einen Taktgeber von Intel setzen, werden hingegen nicht unterstützt.

Nach Angaben des Entwicklerstudios besitzt der Titel den größten Karrieremodus der GRID-Serie überhaupt, versorgt seine Spieler mit einem konfigurierbaren Renn-Editor und bettet das Wettkampfgeschehen in eine zusätzliche Live-Action-Story ein.

GRID Legends wird dabei als sogenannte Deluxe Edition im Mac App Store angeboten. Dies bedeutet, dass alle zusätzlichen DLC-Inhalte bereits Teil des 39,99 Euro teuren Downloads sind. Ergänzende In-App-Käufe werden nicht mehr angeboten.

Das Rennspiel des Spielestudios Codemasters unterstützt unter macOS sowohl HDR als auch MetalFX Spatial Upscaling, was für eine bestmögliche Performance auch bei hohen Auflösungen sorgen soll.

GRID Legends startete im Februar 2022 als Konsolenspiel des Publishers Electronic Arts in den Markt und bietet mehr als 130 Rennstrecken an, die mit über 100 Fahrzeugen unterschiedlicher Klassen befahren werden können.

Das Spiel gehörte zu den Titeln, die Apple im Rahmen der diesjährigen WWDC Entwicklerkonferenz im Sommer für den Mac ankündigte. Die damals beschworene Spieleoffensive soll Apples Plattform wieder attraktiver für Gamer machen und die neuen Kapazitäten der hauseigenen Chips bestmöglich für die Darstellung ansprechender 3D-Grafiken ausnutzen.

Unter anderem ist auch Resident Evil 4 von CAPCOM Teil der Spieleoffensive. Das Horrorspiel soll am 20. Dezember für Mac, iPhone und iPad verfügbar sein, lässt sich aber bereits jetzt im Mac App Store vorbestellen.

Fahre Hochleistungswagen an ihr Limit, von Prototyp-GTs und Hypercars bis hin zu Trucks und Open-Wheeler. Tritt gegen das Rudel an oder schlage deine Bestzeiten in Hochgeschwindigkeitsrennen auf der Strecke, in Eliminationsrennen, in Drift-Wettkämpfen und im Zerstörungsmodus des Classic Car-Nage.