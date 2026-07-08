Mac-Tastaturen von Satechi zum halben Preis

Die im Apple-Design gehaltenen Mac-Tastaturen von Satechi gehen offenbar in den Ausverkauf. Der Hersteller hat die Preise für das Zubehör in seinem deutschen Amazon-Shop halbiert. Sowohl das kompakte Slim-Modell als auch die erweiterte Version des Bluetooth-Keyboards werden dort mit deutscher Tastenbelegung für 39,99 Euro angeboten.

Slim-Modell mit Beleuchtung

Beim Satechi Aluminium Bluetooth Keyboard Slim handelt es sich um eine kabellose Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung im schlanken Aluminiumgehäuse. Trotz der kompakten Bauweise verfügt die Tastatur über einen vollständigen Ziffernblock. Die Hintergrundbeleuchtung lässt sich in zehn Helligkeitsstufen anpassen und erleichtert die Nutzung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Per Bluetooth 5.0 kann die Tastatur gleichzeitig mit bis zu drei Geräten verbunden werden. Über spezielle Funktionstasten lässt sich schnell zwischen den gekoppelten Geräten wechseln. Sie ist für die Verwendung mit ausgewählten iMac-, MacBook-, iPad- und iPhone-Modellen sowie weiteren Geräten mit macOS oder iOS ausgelegt.

Geladen wird die Tastatur über USB-C. Der integrierte Akku ermöglicht je nach gewählter Helligkeit der Tastenbeleuchtung eine Laufzeit von bis zu 46 Stunden. Ohne Hintergrundbeleuchtung sind laut Hersteller bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit möglich.

Full-Size-Tastatur ohne Licht

Die Satechi Aluminium Bluetooth Tastatur mit Ziffernblock verfügt zusätzlich über einen Bereich mit Pfeil- und zusätzlichen Funktionstasten, verzichtet jedoch auf die Hintergrundbeleuchtung.

Auch dieses Modell unterstützt die gleichzeitige Verbindung mit bis zu drei Geräten. Der integrierte Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 80 Stunden, bevor das Keyboard wieder ans USB-C-Kabel muss.

Auch Thunderbolt-4-CubeDock günstiger

Satechi hat darüber hinaus auch sein hierzulande seit April erhältliches Thunderbolt 5 CubeDock im Preis gesenkt. Die im Design des Mac mini gehaltene Docking-Station wird vorübergehend für 393,59 Euro angeboten. Die offizielle Preisempfehlung für das Zubehör liegt bei stolzen 479,99 Euro.