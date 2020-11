„Reigns: Beyond“: Apple Arcade hievt das Strategiespiel in den Weltraum

Mit Reigns: Beyond hat Apples Spiele-Abo Apple Arcade an diesem Wochenende wieder einen erwähnenswerten Neuzugang zu verzeichnen. Für die App zeichnet mit Devolver ein durch seine Kartenspiel-Reihe „Reigns“ bereits bekanntes Entwicklerstudio verantwortlich.

Die Neuerscheinung „Reigns: Beyond“ knüpft mit mehr als 1400 Entscheidungskarten an das erfolgreiche Strategiespiel-Konzept an und verlegt das Spielgeschehen in den Kosmos. Als Frontmann einer virtuellen Rockband sind die richtigen Entscheidungen des Spielers auf einer Reise von Auftrittsort zu Auftrittsort, quer durch die Galaxis gefragt.

Rekrutiere außerirdische Band-Mitglieder und rockt gemeinsam den Kosmos! Achte darauf, die Ressourcen des Schiffs sinnvoll einzusetzen und die Crew in Schach zu halten, denn eine falsche Entscheidung … und im Weltraum hört dich keiner singen!

„Reigns: Beyond“ lässt sich im Rahmen von Apple Arcade spielen und wird in Versionen für Mac, Apple TV, iPad und iPhone angeboten.