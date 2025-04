ReelControl: Browser-Erweiterung für mehr Kurzvideokontrolle

Mit der Browser-Erweiterung ReelControl soll es Anwendern wieder ermöglicht werden, bei Kurzvideos auf Plattformen wie Instagram, YouTube Shorts und Facebook Reels einen Fortschrittsbalken sowie eine funktionale Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

Der in Großbritannien ansässige Entwickler der Open-Source-Erweiterung, Dara Javaherian, gibt an, sich an der Praxis vieler Anbieter zu stören, die Fortschrittsanzeige bei Kurzvideos zu entfernen. Seiner Ansicht nach sei dies ein gängiges Muster, um Nutzer länger auf den jeweiligen Plattformen zu halten.

ReelControl fügt eine Fortschrittsleiste und Wiedergabesteuerungen zu den Kurzvideos hinzu, sodass Nutzer die Wiedergabe vor- und zurückspulen können. Dies ermögliche es, die Dauer eines Videos auf einen Blick einzuschätzen und gezielt Passagen erneut abzuspielen. Vor allem auf YouTube Shorts sei die Implementierung der Plattformbetreiber umständlich und schwer zugänglich, während Instagram und Facebook Reels in der Regel gar keine Fortschrittsleiste bieten.

Weniger Zeit auf Social Media

Javaherian, der ReelControl bislang nur im Chrome Webstore bereitstellt, berichtet, dass er persönlich jetzt deutlich weniger Zeit auf entsprechenden Plattformen verbringe. Dies liege vor allem daran, dass die Möglichkeit, Videos gezielt anzusehen oder zu überspringen, die Verweildauer reduziere. Zudem sei die Nutzung der Webversionen auf dem Rechner jetzt wieder spürbar angenehmer.

ReelControl soll dem Entwickler zufolge eine einfache Lösung darstellen, die das Sehverhalten bewusster gestaltet, ohne die Nutzung der Plattformen einzuschränken. Auf dem Code-Portal GitHub steht die Erweiterung als Open-Source-Projekt zur Verfügung.

Plattformabhängige Anpassungen

Je nach Video-Plattform unterscheidet sich die Funktionsweise der Erweiterung leicht. Auf Instagram bleibt die Oberfläche weitgehend unverändert, lediglich die nativen Videosteuerungen werden ergänzt. Bei YouTube Shorts hingegen wird der bestehende, aber verborgene Fortschrittsbalken durch eine sichtbarere und nutzerfreundlichere Variante ersetzt.

Facebook Reels erfordert umfassendere Anpassungen, da die Oberfläche stark überladen sei und zunächst vereinfacht werden müsse, um die Fortschrittsanzeige sinnvoll zu integrieren.

Aktuell steht die Erweiterung nur in Googles Chrome Web Store zur Verfügung. Aufgrund ihrer quelloffenen Natur dürften in Kürze aber Anpassungen für weitere Browser folgen.