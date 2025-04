Konkurrenz für Starlink: Start von Amazons Satellitenprojekt Kuiper

Amazon startet mit dem Satellitenprojekt Kuiper eine umfassende Initiative, um schnelles Internet global verfügbar zu machen. Im Rahmen der Mission „KA-01“ sollen insgesamt 27 Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht werden. Der Start soll nach Unternehmensangaben am 9. April 2025 um 12 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida erfolgen.

Konkurrenz für Starlink

Mit Project Kuiper will Amazon ein eigenes Satelliten-Internet bereitstellen, das in Konkurrenz zu Starlink steht. Erste Nutzer sollen noch im laufenden Jahr die Möglichkeit haben, das Angebot zu testen. Laut Amazon wurden bereits erste Meilensteine erreicht: Nur einen Monat nach dem Start zweier Prototyp-Satelliten habe man die damit verbundenen Tests erfolgreich abgeschlossen.

Mit den beiden Satelliten seien grundlegende Technologien und die Netzwerkfunktionalität unter realen Bedingungen erprobt worden. Den Angaben zufolge sei die Erfolgsquote bei 100 Prozent gelegen, und einige Systeme hätten sogar bessere Leistungswerte als erwartet gezeigt.

Im Rahmen der Tests seien alle Komponenten geprüft worden, darunter Flugcomputer, Solarpaneele, Antriebssysteme sowie Hochfrequenz-Kommunikationstechnologien. Während des Probelaufs sei es den Technikern gelungen, unter anderem per Satellitenverbindung Videoanrufe in hoher Qualität durchzuführen und Videos in 4K-Auflösung zu streamen.

Herausforderung für Atlas-V-Rakete

Die Nutzlast der Mission KA-01 wird als die bislang schwerste bezeichnet, die eine Atlas-V-Rakete transportiert hat. Um die Last zu bewältigen, wird die Rakete mit fünf zusätzlichen Feststoffraketen ausgestattet. In den nächsten Jahren sind sieben weitere Starts mit der Atlas V sowie 38 mit der größeren Vulcan Centaur geplant.

Nach dem erfolgreichen Aussetzen im Orbit sollen die Satelliten zunächst eine Höhe von 630 Kilometern erreichen und ihre Systeme aktivieren. Ziel ist eine stabile Netzwerkverbindung, die Daten zuverlässig zwischen Erdboden und Satellit überträgt.

Amazon hebt hervor, dass die Mission KA-01 lediglich der Beginn des Projekts Kuiper ist. Das Unternehmen plant, die Anzahl der Satelliten kontinuierlich zu erweitern, um die globale Internetabdeckung zu verbessern.