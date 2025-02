Receipts Space: Neue Rechnungsverwaltung für Mac-Nutzer

Die Belegverwaltungssoftware „Receipts“ ist in einer neuen Version mit erweiterten Funktionen erschienen und hört fortan auf den neuen Namen „Receipts Space„. Die aktualisierte Anwendung wird für macOS ab Version 13.5 angeboten und erlaubt es Nutzern, Rechnungen und Belege auf mehreren Macs gleichzeitig zu organisieren.

Laut Anbieter erfolgt die Datenspeicherung weiterhin lokal, sodass eine Cloud-Anbindung nicht erforderlich ist. Durch gemeinsam genutzte Verzeichnisse ist der Zugriff von mehreren Geräten jedoch trotzdem möglich.

Zudem soll die Texterkennung verbessert worden sein, wodurch Beträge und andere relevante Inhalte automatisiert ausgelesen werden können. Die Mac-Applikation unterstützt nun auch die Erfassung zusätzlicher Dokumententypen wie E-Mails, HTML-Seiten und Bilddateien.

Belegverwaltung mit OCR und Datenerkennung

Mit Receipts Space können Nutzer eine oder mehrere Bibliotheken zur Ablage und Verwaltung ihrer Belege erstellen. Diese Bibliotheken werden lokal gespeichert und können über den Finder geöffnet werden.

Eine automatische Texterkennung identifiziert Beträge, Daten und Bankverbindungen in den gespeicherten Dokumenten und ermöglicht eine kategoriespezifische Zuordnung. Zudem werden verschiedene Exportformate angeboten, darunter PDF, Excel und CSV.

Nutzer können zusätzlich Belege durch Drag-and-Drop aus E-Mails, gescannten Dokumenten oder gespeicherten Dateien importieren.

Wechsel auf Abo-Modell

Nach acht Jahren am Markt geht der Neustart der Anwendung mit dem Wechsel zu einem Abo-Modell einher. Der in Mülheim an der Ruhr ansässige Entwickler Dirk Holtwick gibt an, dass dies eine kontinuierliche, intensive Weiterentwicklung der Anwendung ermöglichen soll.

Die Nutzung von Receipts Space kostet 59,99 Euro pro Jahr, wobei eine 14-tägige kostenlose Testphase angeboten wird. Nutzer der bisherigen Version können ihre Daten in die neue Software übernehmen – wie dies geht, wird in der Migrations-Dokumentation beschrieben.

Die Vorgängerversion Receipts 1 bleibt uneingeschränkt nutzbar, solange eine gültige Lizenz vorhanden ist. Eine kostenfreie Testversion von Receipts Space mit eingeschränkter Funktionalität steht ebenfalls zur Verfügung: Diese erlaubt maximal 50 Dokumente und versieht exportierte Dateien mit einem Wasserzeichen.