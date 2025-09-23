Mikrofon-Erweiterung macht Sennheiser-Kopfhörer zum Headset

Der Audiospezialist Sennheiser hat sein Zubehörangebot um ein neues Ansteckmikrofon erweitert, mit dessen Hilfe sich die Kopfhörer der HD-500-Serie von Sennheiser um Sprachfunktionen erweitern lassen. Ein besonderes Interesse für diese Option besteht dem Hersteller zufolge bei Kunden, die ihre High-End-Kopfhörer auch beim Gaming verwenden wollen.

Das neue Mikrofon wird unter der Bezeichnung HD 500 BAM angeboten und direkt am Kabelanschluss der Kopfhörer befestigt. Nach Angaben des Herstellers ist das Zubehör mit aktuellen Kopfhörermodellen von Sennheiser wie dem HD 550, HD 505, HD 560S und HD 620S kompatibel. Die Nutzung mit den älteren Serien 5-8 und 5-9 sei ebenfalls möglich, sofern diese über eine einseitige Bajonett-Verriegelung verfügen.

Headset für Konferenzen und Gaming

Mit dem neuen Zubehör will Sennheiser Besitzern der Geräte die Möglichkeit bieten, ihre Kopfhörer nachträglich in ein vollwertiges Headset zu verwandeln. Kernstück des HD 500 BAM sei eine 10-mm-Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik. Dieses Richtmikrofon soll durch Lüfter, sonstige Geräte oder andere Personen erzeugte Hintergrundgeräusche effektiv reduzieren und die Sprachverständlichkeit verbessern. Das Zubehör eigne sich auch, wenn man die Kopfhörer für berufliche Anwendungen wie beispielsweise Online-Meetings nutzen will.

Die Mikrofonerweiterung verfügt über ein 1,5 Meter langes Kabel mit integriertem Lautstärkeregler und Stummschalter. Angeschlossen wird es über einen 4-poligen 3,5-mm-Stecker mit CTIA-Belegung, wie es bei Laptops, Konsolen oder Mobilgeräten in der Regel Standard ist. Damit man das HD 500 BAM auch bei PCs mit getrennten Ein- und Ausgängen verwenden kann, ist ergänzend ein Y-Adapter enthalten. Drei Windschutze gehören ebenfalls zum Lieferumfang.

Ab sofort erhältlich

Die Mikrofonerweiterung HD 500 BAM ist dem Hersteller zufolge ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 49,90 Euro.