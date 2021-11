Raspberry Pi-Projekt: AirPrint für alte USB-Drucker

sudo apt-get update sudo apt-get full-upgrade sudo apt-get install cups sudo usermod -a -G lpadmin pi sudo cupsctl --remote-any sudo systemctl restart cups Nun steuert ihr euren Pi über einen Browser an und aktiviert den lokal verbundenen Drucker in der Weboberfläche auf raspberrypi:631/admin

Hier aktiviert ihr den Fernzugriff per SSH und legt ein Passwort für den Nutzer ‚pi‘ fest. Zudem tragt ihr hier auch die WLAN-Informationen ein, die der Raspberry Pi nach dem ersten Start nutzen soll. Erstellt nun die Raspian-Speicherkarte, steckt diese in den Raspberry Pi, verbindet den Mini-Computer mit eurem USB-Drucker und startet diesen.

Zuerst muss der Raspberry Pi frisch aufgesetzt und mit der aktuellen Version des Raspian-Betriebssystems versehen werden. Dies geht am einfachsten mit Hilfe des auch für Mac erhältlichen Software-Helfers „ Raspberry Pi Imager „. Dieser kümmert sich um die Installation des Raspian-Betriebssystems und kann den Bastelcomputer zudem so vorbereiten, dass WLAN und SSH-Zugang bereits vorkonfiguriert sind.

In dieser erklärt der Cloudflare-Chefeentwickler, wie sich alte Drucker in netzwerkfähige AirPrint-Drucker verwandeln lassen, die anschließend direkt von iPhone und iPad angesprochen werden können. Unterm Strich reichen hier bereits acht Terminal-Kommandos aus.

