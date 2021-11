Ransomware-Attacke gegen MediaMarkt: Erpresser fordern 200 Millionen Euro

Die Geschäftsleitung von MediaMarkt hat den Angriff gegenüber BleepingComputer bestätigt. So sei die Handelsgruppe Ziel eines Cyberangriffs geworden und man arbeite daran, die betroffenen Systeme zu identifizieren und die entstandenen Schäden schnellstmöglich zu beheben. In den stationären Märkten könne es infolge des Vorfalls zu Einschränkungen kommen, grundsätzlich stehe MediaMarktSaturn seinen Kunden aber weiterhin über alle Vertriebskanäle zur Verfügung.

Dem Onlinemagazin BleepingComputer zufolge wurden bei dem Angriff die Ransomware Hive verwendet, um die IT-Systeme der Elektrokette zu verschlüsseln. Von der in der Nacht zum Montag ausgeführten Attacke sind Filialen von MediaMarkt und Saturn in Deutschland und den Niederlanden betroffen. Dem Vernehmen nach wurden bis auf weiteres alle Computer und Kassensysteme in den Filialen vom Netz genommen. Der Onlineverkauf der Handelsketten laufe dagegen wie gewohnt weiter.

#MediaMarkt / #Saturn gerade scheinbar in ganz DE und NL von #Ransomware betroffen. Alle Kassen still, nichts läuft, sieht nicht gut aus pic.twitter.com/OR4stCaTT6

