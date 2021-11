MacBook Pro 2021: SD-Kartensteckplatz unterstützt UHS-I und UHS-II

Am Rande sei noch erwähnt, dass der SD-Kartensteckplatz des neuen MacBook Pro von Haus aus nicht mit MiniSD- oder MicroSD-Karten kompatibel ist. Allerdings lassen sic diese in Verbindung mit einem Adapter auf das SD-Format ebenfalls verwenden.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem bei den älteren MacBook-Modellen noch verbauten UHS-I und dem in den neueren Geräten vorhandenen UHS-II ist schön in der vom Zubehöranbieter Satechi veröffentlichten, oben eingebundenen Grafik zu sehen. UHS-II unterstützt mit 312 MB/s im Gegensatz zu seinem Vorgänger das Dreifache an Geschwindigkeit. Genau genommen ist diese Standard aber auch schon wieder überholt, verspricht UHS-III doch inzwischen eine Bandbreite von bis zu 623 MB/s.

Das neue MacBook Pro zeigt sich im Gegensatz zu seinen Vorgängen anschlussseitig wieder ein ganzes Stück kompatibler und damit anwenderfreundlicher. Unter anderem findet sich an der rechten Seite des mit 14 oder 16 Zoll Bildschirmgröße erhältlichen Notebooks auch ein SD-Kartensteckplatz. Daraus resultierend findet nun erstmals seit längerer Zeit auch wieder in neues MacBook-Modell Erwähnung auf Apples Infoseite zu SD- und SDXC-Kartensteckplätzen bei Mac-Computern .

