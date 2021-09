Raivo OTP Receiver empfängt iOS-Einmalpasswörter auf dem Mac

Raivo OTP für Mac ist lediglich um eine Art Empfänger, mit dessen Hilfe man die mit der iOS-Version generierten Einmalkennwörter er iCloud-Sync in die Mac-Zwischenablage schiebt. Diese Lösung bietet sich für Benutzer an, die auf dem Mac keine Passwortverwaltung benutzen, bei der eine OTP-Funktion integriert ist, oder die das Zusatzpasswort aus Sicherheitsgründen auf einem anderen Gerät erstellen wollen.

Bei Raivo OTP für iOS handelt es sich um eine schlanke und kostenlose App für das Erstellen von Einmalkennwörtern, wie sie für die Anmeldung im Zwei-Faktor-Verfahren benötigt werden. Die jeweils in Anbindung mit der zugrundeliegenden Webseite nötige Implementierung kann wahlweise per QR-Code-Scan oder manuell erfolgen.

