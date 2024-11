Dreame, Ecovacs, Roborock: Diese Saugroboter sind wirklich günstiger

Die hierzulande aktiven Anbieter von Saugrobotern haben den Ruf, auf deutlich überzogene Preisempfehlungen zu setzen, nur um sich das ganze Jahr hindurch mit immer wieder laufenden Sonderangeboten zu überbieten. Wie bei den Matratzengeschäften in der Innenstadt vergeht eigentlich kein Tag, an dem Saugroboter nicht gerade in einer großen Sonderaktion zu haben sind.

Die laufende Black-Friday-Woche macht hier eine kleine Ausnahme und sorgt für Preise, die noch ein wenig unter den üblichen Angeboten liegen. Zudem nehmen fast alle bekannten Anbieter teil. Insbesondere Ecovacs, Roborock und Dreame locken mit Rabatten von bis zu 400 Euro auf ausgewählte Modelle. Wir haben die Angebote gesichtet und euch anschließend einen Überblick über die wichtigsten Offerten zusammengestellt.

Dreame: Premium-Modelle zum Sparpreis

Dreame reduziert vor allem leistungsstarke Modelle wie den X40 Ultra Complete, der mit 12.000 Pa und einem großen Zubehörset für 1.099 Euro erhältlich ist, und den L40 Ultra, dessen Preis auf 899 Euro gesenkt wurde. Ergänzend dazu werden Nass- und Trockensauger sowie kabellose Stabstaubsauger angeboten, wie der H12 Pro, der für 279 Euro erhältlich ist.

Top-Angebote von Dreame:

Ecovacs reduziert Flaggschiffe und Allrounder

Ecovacs legt in seinen aktuellen Angeboten den Fokus auf leistungsstarke Saugroboter und Kombigeräte. Der DEEBOT T30S COMBO COMPLETE vereint Saugroboter und Akkustaubsauger, bietet eine Saugleistung von 11.000 Pa und ist mit der ZeroTangle-Technolog ie für haustierfreundliche Reinigung ausgestattet. Kostenpunkt: 949 Euro (350 Euro günstiger)

Der DEEBOT X5 OMNI, das Flaggschiff des Anbieters in Sachen Saug- und Wischroboter, punktet mit 12.800 Pa Saugleistung, einer automatisierten OMNI-Station und Teppicherkennung. Der X5 ist für 799 Euro (300 Euro Rabatt) erhältlich.

Für kleinere Haushalte empfiehlt sich der gerade erst in Deutschland gestartete DEEBOT N30 PRO OMNI mit 10.000 Pa Saugleistung und einer OMNI-Station zur Heißreinigung und Trocknung der Mopps. Das neue Modell kostet 549 Euro und bietet damit eine Ersparnis von 150 Euro.

Top-Angebote von Ecovacs:

Roborock: Setzt auf Qrevo und S8MaxV

Roborock bietet im Rahmen der Black-Friday-Wochen Preisnachlässe auf eine breite Produktpalette. Besonders hervorzuheben sind Modelle wie der S8MaxV Ultra, der mit einer vollautomatisierten Reinigungsstation ausgestattet ist. Der Preis beträgt 999 Euro, 500 Euro weniger als der UVP.

Auch der Qrevo Master, reduziert auf 899,99 Euro, und der kleinere Qrevo S, für 470 Euro erhältlich, gehören zu den attraktivsten Angeboten.

Top-Angebote von Roborock: