Proton Pass: Neuer Passwort-Manager für Mac-Nutzer

Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Proton bietet seinen Passwort-Manager Proton Pass seit heute auch als native macOS-App für den Mac an. Damit ist Proton Pass nun auf allen wichtigen Plattformen vertreten. Neben Applikationen für Mac, Windows und Linux sind auch mobile Applikationen für iOS, iPadOS und Android verfügbar.

Kostenlose Basisversion verfügbar

Begleitet wird die Mac-Anwendung für Proton Pass von einer eigenständigen Browser-Erweiterung für den Safari-Browser. Im Gegensatz zu Apples Passwort-Verwaltung in Safari ermöglicht Proton Pass die Synchronisation von Logins über verschiedene Browser und Geräte hinweg, kann mehrere Tresore verwalten und gesicherte Passwörter mit Freunden und Familienmitgliedern teilen.

Ein besonderes Merkmal von Proton Pass ist der Offline-Modus. Anders als viele andere Passwort-Manager ermöglicht Proton Pass den Zugriff auf gesicherte Passwörter und andere Tresor-Inhalte auch ohne aktive Internetverbindung.

Proton Pass bietet eine umfassende Passwort-Verwaltung, die sich nicht nur um die automatische Speicherung und das Ausfüllen von Passwörtern für Apps und Websites kümmert, sondern auch neue Kennwörter generieren kann, E-Mail-Aliasse verwaltet, einen Zwei-Faktor-Authentifikator integriert und die Unterstützung von Passkeys anbietet.

Kostenlos, Pass Plus oder Proton Unlimited

Neben dem Passwort-Manager bietet Proton einen E-Mail-Account, einen Kalender, einen Cloud-Speicher und einen VPN-Zugang an. Mit Ausnahme des VPN-Zugangs lassen sich alle Dienste in der Grundversion kostenlos nutzen und bieten zudem Pro-Versionen mit erweitertem Funktionsumfang an.

Wer ausschließlich Interesse an der Pro-Version des Passwort-Managers hat, zahlt 24 Euro jährlich für Pass Plus. Mit Proton Unlimited steht zudem die Möglichkeit bereit, alle Dienste zum Pauschalpreis von 9,99 Euro monatlich gemeinsam in Anspruch zu nehmen.