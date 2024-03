Fußball-Streaming: Heute Bayern und am Donnerstag Freiburg

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt und euch für Fußball begeistern könnt, dürft ihr euch heute Abend auf eine spannende Begegnung freuen. Der FC Bayern versucht gegen Lazio Rom seine Ehre zu retten. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen und die Übertragung auf Prime Video beginnt bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Die Begegnung wird im Rahmen der Reihe „Das Topspiel am Dienstag“ gezeigt. Prime Video hat sich im Champions-League-Wettbewerb jeweils die Übertragungsrechte für eine Partie an den Dienstags-Spieltagen gesichert und macht das außerordentlich gut. Zumindest in der Vergangenheit hatten wir hier stets eine hervorragende Streaming-Qualität, zudem werden die Live-Infos sehr gut aufbereitet und auf unterstützten Geräten stehen über Amazons X-Ray-Feature verschiedene Zusatzfunktionen und -ansichten zur Verfügung.

Freiburg gegen West Ham am Donnerstag

Am Donnerstag geht es dann im Free-TV mit Fußball weiter. RTL zeigt ab 21 Uhr die Partie zwischen dem FC Freiburg und West Ham United im Rahmen der UEFA Europa League. Alternativ zum TV-Gerät könnt ihr euch dieses Spiel auch in der RTL-App auf dem iPad oder iPhone anschauen.