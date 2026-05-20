Prime Video trailert „Spider-Noir“ und verteilt 5-Euro-Gutschein

Prime Video verteilt erneut einen 5-Euro-Gutschein für den Kauf oder die Ausleihe digitaler Filme und Serienstaffeln. Wer wissen will, ob das eigene Konto für die Aktion berücksichtigt wird, sollte direkt auf der Aktionsseite von Prime Video nachsehen.

Wird das Angebot dort angezeigt, lässt sich das Guthaben über den persönlichen Aktionslink aktivieren und anschließend automatisch bei qualifizierten Käufen oder Leihvorgängen verrechnen.

Das Angebot gilt für Kunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Rechnungsadresse in Deutschland. Nach der Aktivierung bleibt das Guthaben 30 Tage lang verfügbar. Eingesetzt werden kann der Gutschein dann im Prime Video Shop für qualifizierte Käufe oder Leihvorgänge. Nicht gültig ist er für Kanalabonnements, die Prime-Mitgliedschaft oder andere Amazon-Angebote außerhalb von Prime Video. Bei Leihfilmen gelten weiterhin die üblichen Fristen: Nach dem Ausleihen bleiben 30 Tage zum Starten des Videos. Nach dem ersten Start steht der Titel 48 Stunden zur Verfügung.

Eine ähnliche Aktion hatten wir bereits Ende vergangenen Jahres aufgegriffen. Auch diesmal lässt sich der Gutschein als Anlass nehmen, noch einmal in den Kauf- und Leihbereich von Prime Video zu schauen.

Spider-Noir startet Ende Mai

Parallel dazu hat Prime Video neues Material zu „Spider-Noir“ veröffentlicht. Die Live-Action-Serie mit Nicolas Cage startet am 27. Mai 2026 exklusiv bei Prime Video. Cage spielt darin Ben Reilly, einen gealterten Privatdetektiv im New York der 1930er Jahre, der sich mit seiner Vergangenheit als einziger Superheld der Stadt auseinandersetzen muss.

Ungewöhnlich ist die doppelte Präsentation der Serie. Prime Video will „Spider-Noir“ sowohl in einer Schwarz-Weiß-Fassung als auch in einer Farbversion anbieten. Damit können Zuschauer selbst entscheiden, ob sie die stärker am klassischen Film Noir orientierte Optik oder eine konventionellere Darstellung bevorzugen.

LOL: Last One Laughing – Staffel 7

Ebenfalls erwähnenswert ist der Start der siebten Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Prime Video hat die neuen Folgen inzwischen veröffentlicht und im Vorfeld den zehnten Kandidaten bekanntgegeben. Michael Bully Herbig, bislang Gastgeber der deutschen Ausgabe, tritt diesmal selbst an.

Die Moderation übernimmt Hape Kerkeling in seiner Rolle als Horst Schlämmer. Die Staffel umfasst sechs Episoden, in denen die Teilnehmer nicht lachen dürfen, während sie gleichzeitig versuchen, die anderen aus der Reserve zu locken.