Prime Video: Neues zu „The Boys“, „Truth Seekers“ und „Utopia“

Auf der ersten Amazon Virtual-Con im Rahmen der San Diego Comic-Con hat Amazons Video-Abteilung Prime Video einige Neuigkeiten zu wiederkehrenden Serien-Favoriten und neuen Serienstarts angekündigt.

Neue Serie Paper Girls – basierend auf der gleichnamigen Besteller Graphic Novel des preisgekrönten Comic-Visionärs und Fernsehautors Brian K. Vaughan und des Künstlers Cliff Chiang dreht Prime Video demnächst dieses neue Projekt.

Neue Staffel für The Boys – noch vor dem offiziellen Start der zweiten Staffel der Amazon Original Serie am 4. September kündigt Prime Video eine weitere Staffel der Superhelden-Persiflage an. Im neuen Begleitformat Prime Rewind: Inside The Boys werden zudem ab Ende August die abgedrehten Ereignisse jeder Folge unter die Lupe genommen. Die Moderation übernimmt Emmy-Gewinnerin Aisha Tyler.

Neue Trailer und Bilder von Utopia und Truth Seekers – die später im Jahr startenden Amazon Original Serien warten mit ersten Trailern und Bildmaterial auf.

Noch bis Sonntag, 26. Juli, sind unter amazon.com/virtualcon alle Inhalte der Amazon Virtual-Con kostenlos abrufbar – auch ohne bestehende Prime-Mitgliedschaft.

Truth Seekers – darum geht es

Die neue Amazon Original Serie Truth Seekers ist eine übernatürliche Horrorkomödie über eine Gruppe von Teilzeitermittlern für paranormale Phänomene, die sich zusammenschließt, um Geistererscheinungen in ganz Großbritannien aufzudecken. Ihre Abenteuer veröffentlichen sie anschließend auf ihrem Online-Kanal für jedermann abrufbar. Während sie jedoch spukende Kirchen, unterirdische Bunker und verlassene Krankenhäuser mit ihren selbstgebauten Geräten zum Aufspüren von Geistern überwachen, werden ihre übernatürlichen Erlebnisse immer häufiger, erschreckender und mitunter sogar tödlich. Langsam beginnen sie eine Verschwörung aufzudecken, die den Untergang für die gesamte Menschheit herbeiführen könnte.

Truth Seekers spielt in einer geheimnisvollen Welt voller Furcht einflößender und unsichtbarer Monster und mischt auf spannende Art und Weise das Lustige mit dem Unheimlichen. Die achtteilige Serie wird später im Jahr exklusiv bei Prime Video in Deutschland und Österreich starten.

Utopia – darum geht es

Die neue, verdrehte Amazon Original Thriller-Serie Utopia handelt davon, die Welt zu retten, während man versucht, seinen Platz in ihr zu finden. Inspiriert wurde die acht Episoden umfassende Serie von der gleichnamigen britischen Produktion, Autorin und Executive Producerin ist Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects). Utopia wird später im Jahr exklusiv bei Prime Video in Deutschland und Österreich starten.

Im Mittelpunkt von Utopia steht eine Gruppe von Comic-Fans, die sich online treffen und über ihre Besessenheit von einem scheinbar fiktiven Comic namens „Utopia“ zusammenfinden. Gemeinsam decken Ian, Becky, Samantha, Wilson Wilson und Grant geheime Bedeutungen auf, die in den Seiten von „Utopia“ verborgen sind und Bedrohungen für die Menschheit vorhersagen.