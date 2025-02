Prime Video: Neues App-Design erreicht den Apple TV

Amazon hat die Prime Video-App für Apple TV grundlegend überarbeitet. Die aktualisierte Version ist sowohl auf Apple TV 4K als auch auf Apple TV HD verfügbar und bringt verschiedene Anpassungen, die laut Amazon die Nutzung erleichtern und die Optik auffrischen sollen.

Ein zentraler Punkt ist die optimierte Steuerung über die Siri Remote. Nutzer können mit Wischbewegungen durch das Angebot scrollen und durch eine verbesserte Gestensteuerung Inhalte schneller vor- und zurückspulen.

Zusätzlich wurde die Suchfunktion überarbeitet. Bereits während der Eingabe eines Begriffs werden passende Treffer angezeigt, was die Anzeige von Suchergebnissen beschleunigen soll. Alternativ lässt sich die Sprachsteuerung nutzen, um nach Filmen oder Serien zu suchen.

Die wichtigsten neuen Funktionen:

Optimierte Navigation mit Wischgesten

Verbesserte Steuerung über die Siri Remote

Schnellere Suchfunktion mit automatischer Vorschau

Hochauflösendere Bilder für eine bessere Darstellung

Parallaxenbewegungen und Soundeffekte zur Aufwertung der Benutzeroberfläche

Erweiterte Barrierefreiheit durch Apple-Funktionen wie VoiceOver und Hover Text

Optische Anpassungen und Barrierefreiheit

Neben der Steuerung wurden auch die visuellen Elemente der App angepasst. So zeigt Prime Video nun hochauflösendere Bilder an, was laut Amazon die Darstellung von Inhalten verbessert. Zusätzliche Effekte wie Parallaxenbewegungen und Soundeffekte sollen die Navigation optisch und akustisch aufwerten.

Auch die Barrierefreiheit wurde erweitert. Die App unterstützt nun Apple-Funktionen wie VoiceOver und bietet besser lesbare Texte an. Diese Features sollen die Nutzung für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen erleichtern.

Mit den Änderungen versucht Amazon offenbar, die App näher an das Design und die Funktionsweise von tvOS anzugleichen. Ob das Update die Nutzerüberfahrung nachhaltig verbessert, wird sich zeigen.