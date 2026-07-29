Prime Video: Das sind die Neuzugänge im August

Bei Amazon Prime Video werden im August mehr als 50 neue Serienstaffeln und Filme das On-Demand-Programm erweitern. Darüber hinaus wird Amazon am 18. und 25. August auch wieder die Top-Spiele der UEFA Champions League für Prime-Abonnenten ohne zusätzliche Gebühren übertragen. Die Auslosung der Play-Off-Begegnungen findet am 3. August statt.

Kommen wir zu den Highlights beim Prime Video im August. Dazu zählt laut Amazon die Coming-of-Age-Dramaserie „Sterling Point“ (unser Titelbild). In acht Teilen wird hier die Geschichte der 17-jährigen Annie Jacobson erzählt, die mit ihrem Zwillingsbruder und ihrem Adoptivvater in New York lebt. Als sie die abgelegene Insel ihres Großvaters in Kanada erbt, gerät ihr Leben aus den Fugen. Dort warten neue Freundschaften, erste Liebe und gut gehütete Familiengeheimnisse auf sie.

„Gladiators – Die Show der Giganten“ ist eine fünfteilige Wettkampfshow, in der 17 Gladiatorinnen und Gladiatoren in verschiedenen Kraft-, Geschicklichkeits- und Ausdauerduellen antreten. Dabei starten sie unter Rollennamen wie Comet, Fire, Beast oder Giant.

„Novak Djokovic: Der Wolf im Winter“ beleuchtet den Werdegang des Tennisstars und zeigt, wie seine Kindheit im kriegsgeprägten Serbien ihn geprägt hat. Die Dokumentation zeichnet seinen Aufstieg nach und geht auch auf seine besondere Rolle im Spitzentennis sowie sein oft spannungsreiches Verhältnis zu Publikum und Konkurrenz ein.

„Back to the 90s“ erzählt von fünf Freunden, die seit ihrer Kindheit von einer Karriere als Boyband träumen. Als sich ihnen eine große Chance bietet, gerät die Gruppe ins Wanken und landet unerwartet in einer anderen Zeit. Auf ihrer Reise lernen die Jugendlichen, was Freundschaft und Zusammenhalt wirklich bedeuten.

Der Prime-Original-Film „The Last Sunrise“ erzählt von der Studentin Ry, die trotz einer chronischen Erkrankung mit ihrer Mutter nach Mallorca reist. Dort verliebt sie sich und genießt den Sommer, bis sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert und ein Familiengeheimnis ans Licht kommt.

Neue Serien im August bei Prime Video

Ab 1. August

Ab 2. August

PPV Docuseries – Staffel 14

Der Trauerschwindler – Staffel 1

Ab 3. August

Ab 5. August

Sterling Point – Original – Staffel 1

Ab 6. August

Gladiators – Die Show Der Giganten – Exclusive – Staffel 1

Ab 7. August

Vadhandhi – Original – Staffel 2

No One Will Miss Us – Original – Staffel 2

Ab 8. August

Oddbods – Lustige Cartoons für Kinder – Staffel 8

Ab 10. August

Ab 12. August

Reacher – Original – Staffel 4

Ab 15. August

Oddbods – Staffel 3

Ab 17. August

Ab 18. August

Castle Walls – Exclusive – Staffel 1

Ab 24. August

Der Adler – Die Spur Des Verbrechens – Staffel 2

Ab 28. August

Betty La Fea – Die Geschichte geht weiter – Original – Staffel 3

Ab 29. August

Morphle Classics – Staffel 10

Ab 31. August

Arrow – Staffel 1-8

Neue Filme im August bei Prime Video

Ab 1. August

Ab 5. August

Ab 7. August

Beast Race – Original

Turbulence – Exclusive

Ab 10. August

Der Brutalist – Exclusive

Ab 12. August

Ab 14. August

Ab 15. August

Worldbreaker – Exclusive

Ab 16. August

Ab 17. August

The Retirement Plan – Exclusive

Ab 19. August

Is God Is – Exclusive

Ab 20. August

Ab 21. August

Back to the 90s – Original

Ab 23. August

Ab 24. August

Ab 25. August

Ab 26. August

Live-Events im August bei Prime Video

6. August

WNBA: Aces vs. Fever

7. August

WNBA: Sparks vs. Lynx

13. August