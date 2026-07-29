Mehr als 50 Filme und Serien
Prime Video: Das sind die Neuzugänge im August
Bei Amazon Prime Video werden im August mehr als 50 neue Serienstaffeln und Filme das On-Demand-Programm erweitern. Darüber hinaus wird Amazon am 18. und 25. August auch wieder die Top-Spiele der UEFA Champions League für Prime-Abonnenten ohne zusätzliche Gebühren übertragen. Die Auslosung der Play-Off-Begegnungen findet am 3. August statt.
Kommen wir zu den Highlights beim Prime Video im August. Dazu zählt laut Amazon die Coming-of-Age-Dramaserie „Sterling Point“ (unser Titelbild). In acht Teilen wird hier die Geschichte der 17-jährigen Annie Jacobson erzählt, die mit ihrem Zwillingsbruder und ihrem Adoptivvater in New York lebt. Als sie die abgelegene Insel ihres Großvaters in Kanada erbt, gerät ihr Leben aus den Fugen. Dort warten neue Freundschaften, erste Liebe und gut gehütete Familiengeheimnisse auf sie.
„Gladiators – Die Show der Giganten“ ist eine fünfteilige Wettkampfshow, in der 17 Gladiatorinnen und Gladiatoren in verschiedenen Kraft-, Geschicklichkeits- und Ausdauerduellen antreten. Dabei starten sie unter Rollennamen wie Comet, Fire, Beast oder Giant.
„Novak Djokovic: Der Wolf im Winter“ beleuchtet den Werdegang des Tennisstars und zeigt, wie seine Kindheit im kriegsgeprägten Serbien ihn geprägt hat. Die Dokumentation zeichnet seinen Aufstieg nach und geht auch auf seine besondere Rolle im Spitzentennis sowie sein oft spannungsreiches Verhältnis zu Publikum und Konkurrenz ein.
„Back to the 90s“ erzählt von fünf Freunden, die seit ihrer Kindheit von einer Karriere als Boyband träumen. Als sich ihnen eine große Chance bietet, gerät die Gruppe ins Wanken und landet unerwartet in einer anderen Zeit. Auf ihrer Reise lernen die Jugendlichen, was Freundschaft und Zusammenhalt wirklich bedeuten.
Der Prime-Original-Film „The Last Sunrise“ erzählt von der Studentin Ry, die trotz einer chronischen Erkrankung mit ihrer Mutter nach Mallorca reist. Dort verliebt sie sich und genießt den Sommer, bis sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert und ein Familiengeheimnis ans Licht kommt.
Neue Serien im August bei Prime Video
Ab 1. August
- Ted Lasso – Staffel 1
- Kiss X Sis – Staffel 1
- Blue Miburo – Staffel 2
- Sledge Hammer – Staffel 2
- Infinite Stratos – Staffel 2
Ab 2. August
- PPV Docuseries – Staffel 14
- Der Trauerschwindler – Staffel 1
Ab 3. August
- Gossip Girl – Staffel 1-6
- Dan Brown's The Lost Symbol – Staffel 1
- FBI – Staffel 1-7
Ab 5. August
- Sterling Point – Original – Staffel 1
Ab 6. August
- Gladiators – Die Show Der Giganten – Exclusive – Staffel 1
Ab 7. August
- Vadhandhi – Original – Staffel 2
- No One Will Miss Us – Original – Staffel 2
Ab 8. August
- Oddbods – Lustige Cartoons für Kinder – Staffel 8
Ab 10. August
- Demon Slave – The Chained Soldier – Staffel 2
- Why Women Kill – Staffel 1-2
- The Alienist – Staffel 1-2
Ab 12. August
- Reacher – Original – Staffel 4
Ab 15. August
- Oddbods – Staffel 3
Ab 17. August
- The Vampire Diaries – Staffel 1-7
- Professionals – Staffel 1
- Station Eleven – Staffel 1
Ab 18. August
- Castle Walls – Exclusive – Staffel 1
Ab 24. August
- Der Adler – Die Spur Des Verbrechens – Staffel 2
Ab 28. August
- Betty La Fea – Die Geschichte geht weiter – Original – Staffel 3
Ab 29. August
- Morphle Classics – Staffel 10
Ab 31. August
- Arrow – Staffel 1-8
Neue Filme im August bei Prime Video
Ab 1. August
- Licorice Pizza
- The Bad Boy And Me 2 – Exclusive
Ab 5. August
Ab 7. August
- Beast Race – Original
- Turbulence – Exclusive
Ab 10. August
- Der Brutalist – Exclusive
Ab 12. August
Ab 14. August
Ab 15. August
- Worldbreaker – Exclusive
Ab 16. August
- Skyline: Warpath – Exclusive
Ab 17. August
- The Retirement Plan – Exclusive
Ab 19. August
- Is God Is – Exclusive
Ab 20. August
- Novak Djokovic: Der Wolf im Winter – Original
Ab 21. August
- Back to the 90s – Original
Ab 23. August
- Einladung zum Mord 2: Das Rätsel von Kairo – Exclusive
- Fack Ju Göhte
- Fack Ju Göhte 2
- Fack Ju Göhte 3
Ab 24. August
Ab 25. August
Ab 26. August
- The Last Sunrise – Original
- Protector – Exclusive
Live-Events im August bei Prime Video
6. August
- WNBA: Aces vs. Fever
7. August
- WNBA: Sparks vs. Lynx
13. August
- WNBA: Sparks vs. Liberty
TED Lasso bei Prime? Kostenlos ? Echt ?
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Die Werbeinblendungen werden immer schlimmer. Dauer und Anzahl. Traurig.
Das Streaming Angebot von Amazon wird immer uninteressanter – und außerdem Filme mit 4K, die auf einem Fire TV Stick 4k Max alle paar Minuten hängen bleiben bzw. stoppen, immer öfter Filme, die keine deutsche Tonspur haben (und nicht gekennzeichnet sind – aktuell z.B. Futureworld, ein Fisch namens Wanda), die 2.Staffel von Georgie und Mandy gegen Cash und nur auf Englisch – auf Apple gibt’s das auch auf deutsch.
Ich könnte kotzen.
Reacher!
Reacher = geil