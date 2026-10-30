Amazon hat in dieser Woche mehrere neue Geräte vorgestellt, darunter ein intelligenter Wecker und einen Echo Studio mit Sicherheitskamera. Während diese Geräte bereits hierzulande erhältlich sind, müssen wir auf zwei weitere Alexa-Neuheiten noch warten, die bislang nur in den USA angeboten werden.

Echo Show 16: Kommandozentrale für die Wand

Mit dem Echo Show 16 erweitert Amazon sein Angebot an Alexa-Bildschirmen um ein Modell mit 16 Zoll großem Display. Das Gerät soll als zentrale Anlaufstelle im Haushalt dienen und kann beispielsweise in der Küche an der Wand montiert werden. Eine entsprechende Halterung und eine Alexa-Sprachfernbedienung gehören zum Lieferumfang.

Dank integriertem Fire TV lässt sich der Echo Show 16 auch zum Streamen von Filmen und Serien verwenden. Darüber hinaus soll das Gerät als Steuerzentrale für das Smarthome dienen. Über das Display lassen sich kompatible Lampen, Thermostate oder Rollläden steuern. Eine integrierte Kamera mit Nachtsichtfunktion soll zudem die Überwachung des Wohnbereichs ermöglichen.

Amazon bewirbt den Echo Show 16 insbesondere im Zusammenspiel mit Alexa+. Der erweiterte Sprachassistent soll unter anderem bei der Verwaltung von Familienkalendern, der Suche nach Rezepten und der Organisation alltäglicher Aufgaben helfen.

Alexa Photo Frame: Bilderrahmen mit Sprachsteuerung

Mit dem Alexa Photo Frame hat Amazon zudem einen speziell für die Fotoanzeige entwickelten digitalen Bilderrahmen mit Alexa-Integration neu im Programm. Das Gerät besitzt einen matten Bildschirm mit 10,1 Zoll Diagonale und wird mit unterschiedlichen Rahmenfarben angeboten.

Der Bilderrahmen zeigt Fotos aus der persönlichen Sammlung an und stellt daraus automatisch wechselnde Bildauswahlen zusammen. Zudem ist es möglich, über Alexa+ gezielt nach bestimmten Bildern zu suchen. Die Assistentin soll dabei auch Anfragen nach bestimmten Personen, Ereignissen oder Situationen verstehen.

Darüber hinaus können Fotos mit persönlichen Sprachnachrichten versehen werden. Amazon hat auch eine Geschenkfunktion integriert. Ausgewählte Bilder lassen sich bereits vor der Übergabe hinterlegen und später aus der Ferne ergänzen.

Beide Geräte werden bislang ausschließlich in den USA angeboten. Schade, denn insbesondere der Bilderrahmen könnte auch hier als attraktives Weihnachtsgeschenk durchgehen.