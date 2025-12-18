Perplexity: Jetzt mit eigenständiger iPad-App für produktives Arbeiten

Der beliebte KI-Dienst Perplexity hat eine speziell für iPadOS entwickelte App veröffentlicht. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die das Tablet nicht nur zum Konsumieren, sondern als zentrales Arbeitsgerät einsetzen. Laut Anbieter übernimmt die iPad-Version den Funktionsumfang der Desktop-Anwendung und passt ihn an die Arbeitsweise auf dem größeren Touchdisplay an.

Die App ist ab sofort im App Store verfügbar und setzt mindestens iPadOS 16 voraus.

Optimiert für Multitasking und Stage Manager

Ein zentraler Fokus der neuen iPad-App liegt auf produktivem Arbeiten mit mehreren Anwendungen gleichzeitig. Perplexity unterstützt den Stage Manager von iPadOS und lässt sich so parallel zu Werkzeugen wie Notion oder Slack nutzen. Inhalte können in geteilten Ansichten recherchiert, ausgewertet und weiterverarbeitet werden. Zielgruppe sind unter anderem Studierende und Berufstätige, die das iPad als mobiles Arbeitsgerät verwenden und dabei zwischen Recherche, Textarbeit und Organisation wechseln.

Die Benutzeroberfläche ist auf Multitasking ausgelegt und bietet schnellen Zugriff auf laufende Abfragen und frühere Recherchen. Dadurch soll es einfacher werden, längere Arbeitsprozesse auf dem iPad fortzuführen, ohne ständig zwischen einzelnen Ansichten wechseln zu müssen.

Recherchefunktionen und Abo-Modell

Inhaltlich stehen auf dem iPad alle bekannten Funktionen von Perplexity zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem geführte Suchen und vertiefende Recherchen, thematische Arbeitsbereiche sowie spezialisierte Module etwa für Finanzthemen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Bibliothek, in der Suchverläufe und eigene Funde gesammelt werden können. Jede Antwort wird mit Quellenangaben versehen, um die Nachvollziehbarkeit der Informationen zu erleichtern.

Die App synchronisiert sich geräteübergreifend und greift auf verschiedene große KI-Modelle zurück. Neben der kostenlosen Nutzung bietet Perplexity ein kostenpflichtiges Pro-Abonnement an. Dieses kostet in der App 22 Euro pro Monat oder 229 Euro pro Jahr und schaltet erweiterte Funktionen frei. Die App selbst ist rund 231 Megabyte groß und unterstützt neben Deutsch zahlreiche weitere Sprachen.