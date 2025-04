Prime Video: Diese Filme und Serien kommen neu im Mai

Die Liste mit den Neuzugängen bei Prime Video im Mai ist da. Der Videodienst von Amazon erweitert sein Programm im kommenden Monat wieder um diverse und zumindest teilweise auch vielversprechende Serien und Filme aus Eigenproduktion.

Nur noch ein kleiner Gefallen

Direkt am 1. Mai startet mit „Nur noch ein kleiner Gefallen“ die Fortsetzung des Films „Nur ein kleiner Gefallen“ von Paul Feig mit Anna Kendrick und Blake Lively. Die beiden Hauptdarstellerinnen treffen sich in den Rollen von Stephanie Smothers und Emily Nelson erneut auf der Insel Capri, wo sich die Feier zu Emilys Hochzeit als von Mord und Verrat gekennzeichnetes Ereignis voller Verwicklungen und Wendungen entpuppt.

Der Krake

Vom 8. Mai an ist auf Prime Video die Dokuserie „Der Krake“ zu sehen, die von der „Fleabag“-Darstellerin Phoebe Waller-Bridge gesprochen wird und von mörderischen Liebespaaren, Orientierungslosigkeit in Mexiko, der Entdeckung eines Einhorns, der Kunst des Quiltens, Tracy Morgan und der Suche nach einer möglichen Verbindung zu Außerirdischen handelt.

Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof

Am 9. Mai läuft die in Österreich produzierte Comedy-Serie „Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ bei Prime Video an. In acht Episoden streiten sich hier die Friedhofsverwaltung und das Stadtamt um das Kommando über den Wiener Friedhof, nachdem eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlagen hat.

Nine Perfect Strangers

„Nine Perfect Strangers“ mit Nicole Kidman geht am 22. Mai in die zweite Staffel. In den neuen Folgen werden neun Fremde, die auf unerwartete Weise miteinander verbunden sind, von der von Nicole Kidman gespielten mysteriösen Masha Dmitrichenko zu einem Wellness-Aufenthalt in den österreichischen Alpen eingeladen. Unten der Trailer zur ersten Staffel.

Als weiteres Highlight im Mai-Programm von Prime Video listet Amazon die vierte Staffel der britischen Kultserie „Clarkson’s Farm“, in der Jeremy Clarkson auf seinen Hof zurückkehrt und sich mit zahlreichen Veränderungen konfrontiert sieht. Als neues Ziel will er ein eigenes Wirtshaus eröffnen und seinen Traum vom „Farm to Fork“-Restaurant verwirklichen.

Prime Video im Mai – Alle Neuzugänge im Überblick: