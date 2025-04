Xbox Remote Play jetzt im Browser statt in der App

Der April ist zwar fast schon vorbei, dennoch wollen wir noch kurz auf das aktuelle Xbox-Update hinweisen. Mehrere Leser haben darauf aufmerksam gemacht, dass Microsoft die Remote-Play-Funktion aus der Xbox-App entfernt hat. Stattdessen steht die Funktion jetzt unabhängig vom genutzten Gerät im Webbrowser zur Verfügung.

Besitzer einer Xbox können jetzt alle auf ihrer Konsole installierten Spiele über die Webseite xbox.com/de-DE/play/consoles/ aufrufen. Der Zugriff per Webbrowser ersetzt die bisherige Remote-Funktion in der Xbox-App. Dementsprechend muss man fortan auch vom iPhone oder iPad aus über Safari oder einen anderen Browser gehen, wenn man auf seine auf der Xbox vorhandenen Spiele zugreifen will.

Microsoft zufolge soll auf diese Weise erreicht werden, dass eine größere Anzahl von Endgeräten unterstützt wird. Gleichzeitig wird dem Unternehmen zufolge im Zusammenhang mit der Umstellung der Zugriff auf den Xbox Store über die mobile App erleichtert und die Optimierung des Streaming-Erlebnisses sowie die Entwicklung neuer Funktionen vereinfacht.

Künftig auch Fernseher und Fire-TV-Geräte unterstützt

In Sachen Unterstützung zusätzlicher Geräte nennt Microsoft auch schon konkrete Beispiele. So soll es mithilfe von Xbox Remote Play in Zukunft auch möglich sein, seine Xbox-Spiele im Verbund mit unterstützten TV-Geräten von Samsung, Fire-TV-Geräten von Amazon und VR-Headsets wie der Meta Quest zu verwenden.

Zudem ergänzt Microsoft derzeit auch die Möglichkeit, rückwärtskompatible Titel von der originalen Xbox und der Xbox 360 über Remote Play auf allen unterstützten Geräten zu streamen.

Darüber hinaus hält das April-Update für die Xbox diverse weitere Neuerungen für Nutzer der Konsole bereit. Dazu zählt eine verbesserte Möglichkeit, Speicherplatz auf der Xbox freizugeben. Neben der Anzeige von ungenutzten Add-ons und verkleinerbaren Spielen werden künftig auch Empfehlungen angezeigt, um doppelte Spielkopien sowie Spiele zu entfernen, auf die man keinen Zugriff mehr hat.

Eine Aufstellung aller mit dem Update neu hinzugekommenen Funktionen findet ihr hier bei Microsoft.