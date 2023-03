Akkutausch bei Mac, iPad und iPhone: Apple erhöht die Preise

Beim MacBook dreht Apple hingegen fast schon vorsichtig an der Preisschraube und begnügt sich mit moderaten Preissteigerungen in Höhe von 24 bis 26 Prozent. Beim beliebten MacBook Air müssen seit heute nicht mehr 149 Euro sondern 185 Euro auf den Tresen gelegt werden, wenn Apple den Akku tauschen soll.

Was die Tablet-Familie Cupertinos angeht wurde lediglich das reguläre iPad von der Preiserhöhung verschont und erhält einen neuen Akku auch weiterhin zur Service-Pauschale von 109 Euro. Alle anderen iPad-Modelle klettern um 37 Prozent auf eine neue Service-Pauschale in Höhe von 149 Euro.

An stärksten betroffen sind dabei die Geräte, die am häufigsten mit schwächelnden Akkus zu tun haben. Also ältere iPhone-Modelle vom iPhone 5 bis hin zum iPhone 8. Hier hat Apple die Preise um 44 Prozent angehoben und von 55 auf 79 Euro verteuert.

Insert

You are going to send email to