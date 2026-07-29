Matter 1.5: Homey bindet weitere Gerätetypen ein

Die Smarthome-Plattform Homey hat die Zertifizierung nach dem Matter-Standard 1.5 erhalten. Die aktualisierte Software ist neben dem Homey Pro der Baureihen 2023 bis 2026 auch für den Homey Pro mini sowie den Homey Self-Hosted Server verfügbar. Mit dem Schritt erweitert der Anbieter die Unterstützung für neue Gerätekategorien. Darüber hinaus soll das Update auch die Unterstützung für bereits vorhandene Smarthome-Komponenten und deren Anbindung an andere Plattformen verbessern.

Mit Matter 1.5 wächst die Zahl der mit dem Standard kompatiblen Geräte noch einmal deutlich. So können auf dieser Basis nun unter anderem auch Wallboxen für Elektroautos, Wärmepumpen, Solaranlagen und verschiedene Haushaltsgroßgeräte in das Homey-System eingebunden werden. Welche Geräte im Einzelnen unterstützt werden, hängt jedoch von der jeweiligen Hardware und deren Umsetzung durch die Hersteller ab. Homey hat aus diesem Grund eine Übersichtsliste zur Matter-Kompatibilität veröffentlicht, die fortlaufend aktualisiert wird.

Matter-Bridge verbindet bestehende Geräte

Die Homey-Geräte können darüber hinaus auch als Matter-Bridge agieren. Auf diesem Weg lassen sich Geräte, die über Funkstandards wie Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, Infrarot, WLAN oder 433-MHz-Funk sowie über herstellerspezifische Schnittstellen mit Homey verbunden sind, mit anderen Smarthome-Plattformen teilen. Die Geräte erscheinen in Systemen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant als gewöhnliches Matter-Zubehör und lassen sich dort direkt nutzen. Die eigentliche Steuerung verbleibt bei Homey, während die angebundene Plattform auf die jeweils unterstützten Matter-Funktionen zugreifen kann.

Beim Homey Pro und Homey Pro mini ist standardmäßig bereits ein Thread Border Router integriert. Wenn man keine Hardware von Homey nutzt, sondern nur deren Server betreibt, muss die Freigabe über die Homey-App erfolgen. Die Funktion setzt dann allerdings voraus, dass ein Thread Border Router eines anderen Herstellers im Netzwerk verfügbar ist.

Komplettkauf als Hardware oder Software im Abo

Homey bietet mit dem Homey Pro (449 Euro) und dem Homey Pro mini (279 Euro) zwei vielseitige Hardware-Hubs an, bei denen die Softwarenutzung bereits im Kaufpreis enthalten ist. Alternativ bietet Homey die Software auch als Mietmodell an.