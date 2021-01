Prime Video: 23 Leihfilme für jeweils 99 Cent

Amazon lädt seine Prime-Mitglieder dieses Wochenende wieder zum Heimkinoabend ein. Von heute bis Sonntag werden 23 größtenteils aktuelle Filme zum reduzierten Leihpreis von 99 Cent angeboten.

Das Angebot ist wie gewohnt bunt gemischt. So ist die Komödie „The King of Staten Island“ beispielsweise ebenso zum Sonderpreis erhältlich, wie die Verfilmung von Hape Kerkelings „Der Junge muss an die frische Luft“ oder der Krimi „The Postcard Killings“.

Die Amazon-Leihbedingungen ermöglichen es wie immer auch, sich die Filme zum aktuellen Aktionspreis quasi „auf Vorrat“ zu holen. Nach der Buchung hat man 30 Tage Zeit, um ein geliehenes Video zu starten.

Prime Deals Januar 2021 – Diese Filme sind dabei: