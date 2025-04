Pixel-Klassiker „Doom“ direkt in Proton Drive spielen

Proton hat sich eine nette Werbeaktion für seinen Cloud-Speicher Proton Drive einfallen lassen. Angemeldete Nutzer können dort jetzt kostenlos den Ego-Shooter-Klassiker „Doom“ spielen.

Die Basis hierfür ist eine von Proton angebotene Datei im WAD-Format, die das komplette Spiel enthält. Die Abkürzung steht für „Where’s All the Data“ und wurde in den Anfangszeiten von „Doom“ zum Packen von Spielen beziehungsweise einzelnen Levels verwendet.

Die Datei mit dem Namen „Click To Play Doom.wad“ könnt ihr hier bei Proton herunterladen. Zum Spielen müsst ihr allerdings ein eigenes Benutzerkonto bei Proton haben und die Datei dann dort in eurem privaten Speicherbereich ablegen. Es sei denn, ihr verfügt über einen eigenen WAD-Reader oder habt Zugriff auf einen solchen.

Das Spiel „Doom“ dürfte älter als etliche unserer Leser sein. Der Titel ist ursprünglich 1993 von iD Software für MS-DOS veröffentlicht wurde. In für heutige Verhältnisse krasser Pixeloptik muss man darin einen Soldaten steuern, der Jagd auf Monster und außerirdische Wesen macht.

Eine kleine Anleitung liegt dem Download der WAD-Datei bei. Ihr könnt das Spiel am bequemsten mithilfe der Pfeiltasten oder auch komplett mit der Maus steuern: Mit der linken Maustaste wird geschossen, mit der rechten bewegt man sich vorwärts.

Doom-Engine in Proton-Dateivorschau integriert

Der Werbegag von Proton ist letztendlich kein Hexenwerk. Der Anbieter hat lediglich den Open-Source-Port der Doom-Engine Dwasm in das Dateivorschau-System von Proton Drive integriert. Auf dieser Basis ist es möglich, das Spiel durch einen Doppelklick auf die WAD-Datei quasi als Dateivorschau im Browser auszuführen.

Laut Proton gibt es zudem einen Drive-Plus-Promo-Code im Spiel zu finden, den alle, die ihn entdecken, einlösen können. Proton Drive lässt sich mit bis zu 5 GB Speicherplatz kostenlos nutzen. Im Rahmen von Drive Plus erhält man bei Proton 200 GB Cloud-Speicherplatz, für die normalerweise monatlich 3,99 Euro anfallen.