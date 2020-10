Prime Day 2020: 10-Euro-Geschenk und Zubehör von Satechi und Withings

Zunächst einmal für alle Prime-Käufer noch der Hinweis, dass ihr mithilfe dieser Aktion 10 Euro Bonus abstauben könnt. Ihr müsst zunächst den Gutschein aktivieren und dann eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 100 Euro kaufen. Die Geschenkkarte könnt ihr per E-Mail an euch selbst senden lassen und somit direkt für Prime-Day-Käufe verwenden, das 10-Euro-Geschenk kommt laut Amazon dann in zwei Tagen später per E-Mail.

Satechi Ladegerät und USB-C-Hubs im Blitzangebot

Der vorrangig für Mac-Zubehör bekannte Hersteller Satechi hält sich am Prime Day mit Tagesangeboten zurück und setzt stattdessen auf zeitlich und in der Stückzahl begrenzte Blitzangebote. Aktuell könnt ihr vier Produkte des Herstellers teils deutlich günstiger als regulär erwerben, darunter auch ein stattliches USB-C-Netzteil mit 108 Watt Gesamtleistung.

Beachtet wie gesagt, dass es sich hier um Blitzangebote handelt und die Aktionspreise nur für begrenzte Zeit gültig sind.

Withings-Produkte mit Preisnachlass

Auch der Zubehörhersteller Withings lässt es sich nicht nehmen, seine Produkte am Prime Day günstiger anzubieten – die neue Scan Watch ist davon leider jedoch ausgenommen.

Wer allerdings ein Auge auf eine neue Waage, Fitnessuhr oder Gesundheitszubehör wie die Blutdruck-Messgeräte des Herstellers oder den Withings Sleep Analyzer geworfen hat, kann heute vermutlich etwas sparen.