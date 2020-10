Audible-Aktion: 6 beliebige Hörbücher für je 2,95 Euro

Die Tatsache, dass Amazon den Zugang zum hauseigenen Hörbuch-Dienst Audible als Abo vermarktet, dürfte viele der eigentlich interessierten Anwender abschrecken – dabei hat der Zugriff auf den riesigen Hörbuch-Katalog bei genauem Hinsehen wenig mit einem konventionellen Abonnement am Hut.

Audible bietet seinen Kunden folgenden Deal: Wer gewillt ist 9,95 Euro im Monat zu bezahlen, kann sich dafür ein beliebiges Hörbuch aus dem Repertoire des Dienstes auswählen und darf dieses dann für immer behalten, offline hören und sogar brennen. Dieser Deal lässt sich beliebig oft aussetzen, pausieren und wieder aufnehmen. Ein Abo hat also nur, wer jeden Monat neues Hör-Material benötigt oder aussuchen möchte. Alle anderen nutzen Audible so wie einen regulären Shop, in dem sich pro Monat ein günstiges Hörbuch kaufen lässt.

Audible-Aktion zum Prime Day

Zum heutigen Prime Day hat Audible eine Aktion zu laufen, die den 6-monatigen Zugriff für für Prime Mitglieder für nur 2,95 pro Monat anbietet. Damit könnt ihr im kommenden halben Jahr sechs beliebige Hörbücher aus dem Audible-Katalog wählen und zahlt für alle zusammen keine 18 Euro.

Das Angebot ist lauf Teilnahmebedingungen für Audible-Neukunden vorgesehen, wurde uns (als Nutzern mit ehemals laufenden Abos) aber ebenfalls angeboten. Laut Amazon lässt sich das Angebot nur bis zum 14. Oktober um 23:59 Uhr aktivieren. Wird nach sechs Monaten nicht gekündigt, dies geht per Mausklick auf der Audible-Homepage, wandelt sich der Zugang in das reguläre Flexi-Abo, das 9,95 Euro für ein neues Hörbuch pro Monat verlangt und ebenfalls jederzeit gekündigt und wiederaufgenommen werden kann.

Wir gehören zu den Fans des Dienstes und empfehlen euch neben de Stöbern in den Neuerscheinungen auch das Sichten der fremdsprachigen Titel. Bei ausreichenden Englischkenntnissen ist Audible eine Goldgrube für Nutzer, die Inhalte gerne auch im Original hören.