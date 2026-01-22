ifun.de — Apple News seit 2001. 45 568 Artikel

Bereits zwei Updates dieses Jahr

KI-Browser Atlas unterstützt jetzt auch Tab-Gruppen
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

OpenAI hat in diesem Jahr bereits zwei Updates für seinen KI-Browser Atlas veröffentlicht. Während sich der in der vergangenen Woche veröffentlichte Build 1.2026.7.7 vorrangig um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen kümmert, bringt die neueste Version 1.2026.15.3 auch ein paar Funktionserweiterungen.

Allem voran dürfen sich Nutzer von Atlas über die neu verfügbaren Tab-Gruppen freuen. Genau wie wir es bereits von Webbrowsern wie Safari und Chrome kennen, kann man jetzt auch in Atlas mehrere offene Tabs gemeinsam als Lesezeichen ablegen.

Tab-Gruppen in Atlas verwenden

Die Tab-Gruppen zeigen sich besonders dann hilfreich, wenn man regelmäßig auf die gleichen Sets von Webseiten zugreift, um beispielsweise Rechercheaufgaben oder Preisvergleiche durchzuführen. Mit einem Mausklick gehen die gewünschten Webseiten nebeneinander im gleichen Fenster auf.

In Atlas lassen sich neue Tab-Gruppen per Rechtsklick auf einen geöffneten Tab erstellen, oder indem man einen Tab auf einen anderen zieht. Für die Namensgebung kann man nicht nur Standardtext, sondern auch Emoji-Grafiken verwenden.

Ebenfalls neu ist die Automatikoption in den Einstellungen für die Websuche. Anstatt entweder Google oder ChatGPT zu bevorzugen, soll Atlas nun auch automatisch die am besten passende Variante auswählen können. Das Atlas-Update in der vergangenen Woche hatte diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen an Bord, was sich unter anderem auch merklich auf die Leistung des Webbrowsers ausgewirkt hat.

KI-gestützter Browser für den Mac

Atlas ist seit vergangenem Herbst offiziell für den Mac erhältlich. Der Webbrowser hat den KI-Dienst ChatGPT direkt integriert, was zwingend die Anmeldung mit einem Benutzerkonto bei OpenAI voraussetzt.

Der Webbrowser verfügt über ein gemeinsames Eingabefeld für Internetadressen und Fragen an ChatGPT. Wer dauerhaft auf Atlas umsteigen will, hat die Möglichkeit, vorhandene Daten wie Lesezeichen, den Browserverlauf und teils auch gespeicherte Passwörter aus Safari und Chrome zu übernehmen.
22. Jan. 2026 um 20:00 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.568 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45568 Artikel in den vergangenen 8857 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven