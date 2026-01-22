KI-Browser Atlas unterstützt jetzt auch Tab-Gruppen

OpenAI hat in diesem Jahr bereits zwei Updates für seinen KI-Browser Atlas veröffentlicht. Während sich der in der vergangenen Woche veröffentlichte Build 1.2026.7.7 vorrangig um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen kümmert, bringt die neueste Version 1.2026.15.3 auch ein paar Funktionserweiterungen.

Allem voran dürfen sich Nutzer von Atlas über die neu verfügbaren Tab-Gruppen freuen. Genau wie wir es bereits von Webbrowsern wie Safari und Chrome kennen, kann man jetzt auch in Atlas mehrere offene Tabs gemeinsam als Lesezeichen ablegen.

Tab-Gruppen in Atlas verwenden

Die Tab-Gruppen zeigen sich besonders dann hilfreich, wenn man regelmäßig auf die gleichen Sets von Webseiten zugreift, um beispielsweise Rechercheaufgaben oder Preisvergleiche durchzuführen. Mit einem Mausklick gehen die gewünschten Webseiten nebeneinander im gleichen Fenster auf.

We're back to shipping post holidays with a ChatGPT Atlas release last week, and another one today. – Tab Groups (they're slick and you can use emojis)

– Updated search results layout (vertical stacked links)

– "Auto" option for your default search engine to decide between… pic.twitter.com/jA5QmqA05M — Adam Fry (@adamhfry) January 21, 2026

In Atlas lassen sich neue Tab-Gruppen per Rechtsklick auf einen geöffneten Tab erstellen, oder indem man einen Tab auf einen anderen zieht. Für die Namensgebung kann man nicht nur Standardtext, sondern auch Emoji-Grafiken verwenden.

Ebenfalls neu ist die Automatikoption in den Einstellungen für die Websuche. Anstatt entweder Google oder ChatGPT zu bevorzugen, soll Atlas nun auch automatisch die am besten passende Variante auswählen können. Das Atlas-Update in der vergangenen Woche hatte diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen an Bord, was sich unter anderem auch merklich auf die Leistung des Webbrowsers ausgewirkt hat.

KI-gestützter Browser für den Mac

Atlas ist seit vergangenem Herbst offiziell für den Mac erhältlich. Der Webbrowser hat den KI-Dienst ChatGPT direkt integriert, was zwingend die Anmeldung mit einem Benutzerkonto bei OpenAI voraussetzt.

Der Webbrowser verfügt über ein gemeinsames Eingabefeld für Internetadressen und Fragen an ChatGPT. Wer dauerhaft auf Atlas umsteigen will, hat die Möglichkeit, vorhandene Daten wie Lesezeichen, den Browserverlauf und teils auch gespeicherte Passwörter aus Safari und Chrome zu übernehmen.