Apple-Produktionen bei den Oscars mehrfach nominiert

Apple darf sich anlässlich der 98. Verleihung des Filmpreises Oscar über sechs Nominierungen freuen. Im Mittelpunkt steht dabei der Spielfilm „F1“, der unter anderem für den Oscar als bester Film vorgeschlagen ist. Zudem erhielt die Apple-TV-Produktion Nominierungen in den Kategorien Ton, visuelle Effekte und Schnitt.

Auch der Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ wurde in die engere Auswahl aufgenommen und soll in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ antreten. Darüber hinaus wurde der Spielfilm „The Lost Bus“ für seine visuellen Effekte nominiert.

„F1“ als aussichtsreicher Kandidat

Die besten Chancen auf den begehrten Preis rechnet sich Apple in diesem Jahr mit dem Film „F1“ aus, in dem Brad Pitt die Rolle des zurückkehrenden Rennfahrers Sonny Hayes spielt. Neben der Nominierung als bester Film wurde die Produktion auch für einen Oscar in den Kategorien „Bester Schnitt“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“ vorgeschlagen.

Die aktuellen Nominierungen dürften Apple bei seinen Bemühungen unterstützen, sich im internationalen Kinomarkt zu etablieren. Der Konzern hat bereits in den vergangenen Jahren mehrfach mit aufwändigen Filmproduktionen für seinen Videodienst auf sich aufmerksam gemacht. „F1“ wird von Apple als an den Kinokassen besonders erfolgreiche Produktion gefeiert und jetzt über digitale Plattformen weiterverwertet.

Erstmals Chancen in der Kategorie Dokumentarfilm

Der Dokumentarfilm „Come See Me in the Good Light“ porträtiert die beiden Dichterinnen Andrea Gibson und Megan Falley und könnte Apple erstmals eine Auszeichnung in der Sparte „Bester Dokumentarfilm“ einbringen. In „The Lost Bus“ spielt Matthew McConaughey einen Familienvater, der eine Schulklasse vor einem Waldbrand rettet.

Die Preisverleihung findet am Abend des 15. März in Los Angeles statt. Rekordhalter bei den Nominierungen ist der Horrorfilm „Blood & Sinners“ mit insgesamt 16 Nominierungen.