Popular Science zählt Vision Pro zu den innovativsten Produkten 2024

Für Popular Science zählt die Vision Pro zu den 50 innovativsten Produkten im Jahr 2024. Das seit 1872 erscheinende US-Magazin hat die Apple-Brille in seiner diesjährigen Rangliste auf den ersten Platz in der Kategorie „Gadgets“ gewählt.

Popular Science vergibt die sogenannten „Best of What’s New Awards“ in diesem Jahr zum 37. Mal. Die hervorgehobenen Produkte werden dabei auf die Kategorien Gadgets, Entertainment, Aerospace, Personal Care, Auto, Engineering, Sports & Outdoors, Home, Emergency Services sowie Health verteilt.

Vom Flugtaxi bis zum veganen Käse

Auf die Kategorie „Gadgets“ bezogen merken die Autoren an, dass sie hier noch zu Jahresbeginn eigentlich eine Welle KI-unterstützter Produkte auf den vorderen Plätzen erwartet hätten. Mittlerweile in diesem Segment erschienene Produkte wie der Rabbit R1 oder der Humane AI Pin hätten aber allesamt enttäuscht, und es bliebe abzuwarten, ob sich diese Erwartungen noch in den kommenden Jahren erfüllen. Stattdessen habe Apple mit der Vision Pro in diesem Jahr für einen Durchbruch gesorgt. Die Datenbrille von Apple sei außergewöhnlich, wichtig und sehr eindrucksvoll.

Neben der Vision Pro konnten sich die Sony-Kamera A9 III, die Drohne DJI Neo, das E-Ink-Telefon Boox Palma und die Snapdragon-X-Prozessoren von Qualcomm im Unterbereich „Gadgets“ platzieren.

In den weiteren Kategorien finden sich zahlreiche weitere interessante Produkte und Ideen. Dazu zählen der transparente Fernseher Signature OLED T von LG, ein Flugtaxi und der in den neuen Toyota Tacoma integrierte, herausnehmbare Bluetooth-Lautsprecher von JBL. Außerdem werden ein veganer Käse, die Powerstation DELTA Pro 3 von EcoFlow, der Oura Ring 4 und die hierzulande nicht verfügbare Lawinenschutz-App AspectAvy aufgeführt.

Alte Versionen im Online-Archiv

Mittlerweile lassen sich solche Ranglisten ja bequem und weltweit erreichbar einfach online veröffentlichen. Anfangs hat Popular Science seine „Best of What’s New Awards“ allerdings noch in gedruckter Form unter die Leute gebracht. Bei Google Books ist auch noch die allererste Veröffentlichung aus dem Dezember 1988 abrufbar.