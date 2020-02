Popcorn-Woche: 300 günstige Leihfilme und weitere Video-Angebote

Bei Amazon ist am heutigen Freitag die sogenannte „Popcorn-Woche“ angelaufen. Aus diesem Anlass können Prime-Mitglieder gerade mehr als 300 Filme zum Preis von jeweils 99 Cent ausleihen.

Zur Auswahl stehen neben aktuellen Titeln wie „Der König der Löwen“, „Spider-Man: Far from Home“ oder „The Professor and the Madman“ auch jede Menge Klassiker aus den letzten Jahrzehnten und quer durch alle Genres.

Wie immer gilt: Ihr könnt die Filme auch „auf Vorrat“ leihen, denn wenngleich die Aktion nur an diesem Wochenende läuft, habt ihr im Anschluss 30 Tage Zeit, um ein geliehenes Video zu starten und dann 48 Stunden, um es anzusehen.

Darüber hinaus hat Amazon im Rahmen der „Popcorn-Woche“ diverse weitere Aktionen mit Themenbezug laufen, beispielsweise: