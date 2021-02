Plug 3: Mac-App spielt Musikempfehlungen der „Hype Machine“

Anfang 2020 haben wir euch Plug zum allerersten Mal ans Herz gelegt, jetzt steht der Musik-Download auch über den Mac App Store zur Verfügung. Doch von vorn: Kennt ihr den 2005 gestarteten Blog-Aggregator Hype Machine? Dieser wirkt heutzutage fast schon aus der Zeit gefallen, leistet aber nach wie vor gute Arbeit. Die Webseite sammelt und listet spannende, neue Inhalte zahlreicher Musik-Blogs und kann euch so dabei helfen frische Musik zu entdecken.

Neben etlichen unabhängigen Blogs berücksichtigt „Hype Machine“ auch größere Portale wie Soundcloud und BandCamp und lebt von der Community, die die Neuerscheinungen bewertet, kommentiert und so auf die Startseite schiebt.

Mac-Nutzer, denen die unter hypem.com angebotene Weboberfläche etwas zu sperrig ausfällt, können auf die Desktop-Anwendung Plug zugreifen. Der dedizierte Player listet populäre Tracks und eigene Favoriten, spielt die Neuvorstellungen unterbrechungsfrei und ermöglicht das schnelle Setzen von Herzchen.

Ein „Hype Machine“-Account wird vorausgesetzt, davon abgesehen lässt sich Plug jedoch völlig unverbindlich und kostenfrei nutzen. Die Mac-App hat im vergangenen Jahr die Betaphase hinter sich gelassen und steht jetzt als kostenloser Download im Mac App Store zur Verfügung.

Hilft den Horizont zu erweitern

Erst vor zwei Tagen zuletzt aktualisiert, könnt ihr Plug nach dem Login mit eurem „Hype Machine“-Account zum Hören neuer Lieder, zum favorisieren von Ausnahmesongs und Interpreten sowie zum Suchen im „Hype Machine“-Archiv nutzen.

Die nur 2 MB kleine Applikation lässt euch zwischen vier Darstellungsarten wählen: „Popular (Now)“, „Popular (No Remixes)“, „Popular (Only Remixes)“ und „Popular (Last Week)“.

Zudem können neu entdeckte Songs direkt in Spotify, Apple Music oder SoundCloud geöffnet werden. Wer dir Account-Hürde nimmt, darf sich mit Plug über eine tolle kleine Mac-App zum Erweitern des eigenen Horizonts freuen.