Prime Video Live: Lineares Fernsehprogramm im Anmarsch

Der Online-Händler Amazon will langfristig auch Nutzer ohne Internet-Anbindung erreichen und plant dafür die Ausstrahlung eines Linearen Fernsehprogramms in Deutschland. Um dieses auf die Mattscheiben der Republik zu bringen, wird eine Zulassung durch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) benötigt.

Live TV ist bereits bei Amazon…

Die KEK ist hierzulande für die Sicherung von Meinungsvielfalt im Fernsehprogramm zuständig und prüft vor der Erteilung von Fernsehzulassungen, wie sich diese auf die Meinungsmacht des Unternehmens auswirken.

Und gegen Amazons lineares Fernsehprogramm, das den Arbeitstitel „Prime Video Live“ trägt, hatte die KEK offenbar nichts einzuwenden. Wie die Kommission aktuell mitteilt wurde Zulassung von „Prime Video Live“ bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) jetzt beantragt.

…bald ist auch Amazon im Live TV

Live-Fußball am Dienstagabend

Auf dem neuen Sender sollen unter anderem Fußball-Liveübertragungen wie das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstagabend ausgestrahlt werden.

In ihrer Pressemitteilung zur Antragstellung erinnert die Kommission daran, dass Amazon hierzulande der zweitgrößte Streaming-Anbieter ist und nach Netflix die meisten Zuschauer in dieser Kategorie auf sich vereinen kann. In der Fußball-Kategorie ist Amazon schon länger mit Audio-Liveübertragungen mit von der Partie.

Live-TV-Zugriff über Prime Video

Unklar ist, ob Amazon außerhalb der für die Fußball-Liveübertragungen reservierten Zeitfenster eher auf ein Shopping-Programm nach dem Vorbild von QVC setzen wird oder mit Premium-Inhalten Lust auf den hauseigenen Video-Streaming-Dienst machen wird. Auch steht ein genauer Starttermin des Senders noch nicht fest.

Erst im Sommer 2020 hatte Amazon das Öffentlich-Rechtliche Fernsehprogramm auf die eigene Plattform geholt und bietet seitdem den Live-TV-Zugriff über Prime Video an – ifun.de berichtete.