Plex startet mit eigenem Leihfilm-Angebot

Die Anbieter des Medienzentrale Plex haben ja bereits zu Jahresbeginn angekündigt, dass sie zukünftig auch bezahlte Inhalte anbieten wollen. In den USA ist diese Erweiterung des Funktionsumfangs von Plex jetzt angelaufen. Nutzer der Anwendung können dort erste Filme und Serien kostenpflichtig leihen.

Im Gegensatz zu den bislang über das werbefinanzierte Angebot von Plex verfügbaren Inhalten finden sich in der neuen Leihkategorie diverse Premium-Inhalte, darunter relativ aktuelle Inhalte wie Barbie, Aquaman and the Lost Kingdom, Mission Impossible – Dead Reckoning oder Wonka.

Auch die Leihkonditionen liegen auf einer Linie mit den Angeboten, die wir beispielsweise von Amazon kennen. Die Preise beginnen bei 3,99 Dollar und man hat 30 Tage Zeit, die geliehenen Inhalte zu starten und dann 48 Stunden, um den Film vollständig anzusehen.

Deutsche Plex-Nutzer suchen die neuen Inhalte auf ihren Systemen allerdings noch vergeblich. Plex hat das neue Angebot zunächst ausschließlich in den USA gestartet. Die Ausweitung auf weitere Länder soll allerdings zeitnah folgen.

Kommerzielle Inhalte nicht jedermanns Sache

Das Lager der langjährigen Plex-Nutzer dürfte angesichts dieser Entwicklung gespalten sein. Unterm Strich hat man es hier mit einer weiteren Videoquelle zu tun, die vermutlich nicht mehr bietet, als bei anderen Anbietern bereits der Fall.

Ein Vorteil könnte die nahtlose Integration in das Nutzererlebnis von Plex sein. Allerdings gibt es wohl nicht wenige Anwender, die Plex ausschließlich mit ihren eigenen Inhalten füllen und kein Interesse an der Integration von Mainstream-Quellen haben. Immerhin ist es möglich, die von Plex selbst angebotenen werbefinanzierten und nun auch Leihfilme vollständig aus dem Menü der Anwendung auszublenden.

Den Start der neuen Kategorie begleitend hat Plex die folgenden Info- und Hilfedokumente veröffentlicht: