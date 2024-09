Playstation 5 Pro: Sony nennt Preise und Erscheinungsdatum

Dass die Playstation 5 mit einer Pro Version in diesem Jahr noch ein großes Update erfahren soll, war längst bekannt. Nun hat sich Sony endlich zu Leistungsdaten, Erscheinungsdatum und Preis der verbesserten Konsole geäußert. Und dürfte damit bei dem ein oder anderem Gamer einen kleinen Schock ausgelöst haben, denn die für den 7. November angekündigte Playstation 5 Pro wird Sonys bisher teuerste Konsole werden.

Mit einer offiziellen Preisempfehlung von 799,99 Euro legt Sony die Preislatte deutlich über die 499 Euro (bzw. 399 Euro für die Digital Edition ohne Laufwerk) der ursprünglichen Playstation 5 vor 4 Jahren. Wobei durch hohe Nachfrage und Lieferengpässe schon damals der reale Straßenpreis zum Marktstart auf ganz ähnliche Höhen schnellte.

Mittlerweile ist die Playstation 5 jedoch in einer etwas kompakteren Slim Variante breit verfügbar und einige Händler bieten auch die Ausführung mit Laufwerk für weniger als 500 Euro an. Hier legt die Playstation 5 Pro also noch einmal gut 60 Prozent oben drauf, verspricht allerdings auch ein deutliches Leistungsplus. Nun, zumindest in Bezug auf die Grafikleistung, für die eine mit 60 anstelle der bisherigen 36 Compute Units deutlich vergrößerte GPU und 28 Prozent schnellerer Speicher sorgen sollen.

Neuer AI Upscaler PSSR

Sony selbst spricht von einer bis zu 45 Prozent höheren Bildrate, sowie einer bis zu dreimal besseren Raytracingleistung. Die Playstation 5 Pro soll so in der Lage sein grafisch anspruchsvolle Titel auch ohne große Abstriche in den Detailstufen zukünftig mit Bildraten von 60 FPS in 4K darzustellen. Hier wird in angepassten Spielen zusätzlich Sonys neuer AI Upscaler PSSR (Playstation Spectral Super Resolution) nachhelfen. Ähnliche Technik kennen wir bereits in Form von DLSS und FSR von Nvidia und AMD. Auch PSSR soll eine deutlich bessere Bildqualität liefern, als der bisher verwendete Upscaler der Playstation 5.

Äußerlich bleibt die neue Playstation der bisherigen Designlinie treu und dürfte ähnliche Abmessungen aufweisen, wie die Playstation 5 Slim. Lediglich die schwarze „Bauchmanschette“ fällt in der Pro Version etwas breiter aus. Ein letzter Wermutstropfen: Für die knapp 800 Euro ist nichtmal ein Bluraylaufwerk enthalten. Im Gegenzug wird die Playstation 5 direkt mit einer 2 TB NVMe SSD ausgeliefert, womit deutlich mehr Spiele auf der Konsole Platz finden.