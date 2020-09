PlayStation 5 im November ab 399 Euro in Deutschland

In der Flut der Apple-Updates ging das gestrige PlayStation-Event ein wenig unter. Die wichtigsten Punkte wollen wir an dieser Stelle aber an euch weiterreichen: Sony hat nun die Details zum Verkaufsstart der neuen Konsolen-Generation genannt.

Die neue PlayStation 5 kommt am 19. November nach Deutschland. Bereits eine Woche vorher bringt Sony die Konsole in den USA, Japan und fünf weiteren Ländern an den Start. Sony hat im Zusammenhang mit der Ankündigung auch konkrete Preisangaben gemacht. So geht die sogenannte „PS5-Digital Edition“ hierzulande mit einer Preisempfehlung von 399,99 Euro an den Start. Wer die Konsole mit integriertem Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk haben will, muss 100 Euro mehr auf den Tisch legen. Vorbestellungen bei ausgewählten Handelspartner werden von heute an möglich sein.

Bis auf das zusätzliche Laufwerk unterscheiden sich die beiden Versionen der PlayStation 5 nicht. Sony setzt auf einen speziell angefertigten Hauptprozessor mit integrierter Grafik und schnellen SSD-Speicher.

Seit der ersten Ankündigung unserer Next-Gen-Konsole im vergangenen Jahr haben wir von den Entwicklern und Videospielfans aus der ganzen Welt erstaunliche Unterstützung erfahren, was uns wirklich demütig werden lässt. Jetzt trennen uns nur noch wenige Monate von der Veröffentlichung der PS5, die eine ganz neue Generation an Erfahrungen bietet und die Erwartungen der Spieler an Aussehen, Gefühl, Sound und das Spielen von Videospielen übertreffen wird. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans die unglaubliche Geschwindigkeit, die intensivere Erfahrung und die atemberaubenden Spiele der PS5 selbst erleben, wenn wir sie im November veröffentlichen.

Zum Verkaufsstart stehen Sony zufolge neue Versionen von zahlreichen bekannten Spielen bereit, darunter Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War und Demon’s Souls. Als neues Zubehör begleiten den Marktstart neben dem DualSense Wireless Controller auch ein drahtloses Pulse 3D Headset, eine HD-Kamera mit zwei Objektiven, eine Medienfernbedienung zum Navigieren in Filmen und Streamingdiensten sowie eine DualSense-Ladestation mit Platz für zwei der neuen Controller.

PlayStation 5 – Technische Daten:

CPU: x86-64-AMD Ryzen „Zen 2“

GPU: AMD Radeon RDNA 2-basierte Grafikengine

Systemspeicher: GDDR6 16GB

SSD: 825GB

Optisches Laufwerk: Ultra-HD Blu-ray

Video Out: HDMI mit Unterstützung von 4K 120Hz TVs & 8K TVs

Ausführliche Informationen zu der neuen Konsole findet ihr auf der PlayStation-5-Webseite bei Sony Deutschland.