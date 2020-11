Neues Thunderbolt-3-Dock von Kensington liefert 100 Watt

Mir dem SD5600T hat jetzt auch Kensington ein Thunderbolt-3-Dock im Programm, dass auch Geräte mit erhöhtem Strombedarf berücksichtigt und bis zu 100 Watt PD liefern kann.

Die neue Docking-Station ist mit insgesamt 15 Anschlüssen ausgestattet. An der Gerätefront finden sich neben je einem USB-C- und USB-A-Anschluss Kartenleser für Micro-SD und SD-Karten sowie ein Kopfhörerausgang. Rückseitig stehen neben dem Thunderbolt-3-Ladeanschluss noch fünf USB-A-Ports, Gigabit-Ethernet sowie je zwei HDMI- und DisplayPort-Buchsen bereit.

Aufgepasst heißt es allerdings, wenn ihr einen oder mehrere externe Bildschirme an das Dock anschließen wollt. Die maximale 4K-Auflösung lässt sich mit 60Hz Bildwiederholfrequenz nur auf Geräten erreichen, die den ALT-Modus bzw. MST unterstützen – was Apple nicht tut. Am Mac müsst ihr euch bei 4K mit einer Bildwiederholfrequenz von 30Hz zufriedengeben.

Kensington hat die neue Docking-Station SD5600T so konzipiert, dass sie sowohl liegend als auch stehend verwendet werden kann. Ein Standfuß für die Verwendung im Hochformat ist ebenso wie ein für die 100-Watt-Bereitstellung erforderliches, stattliches externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Kensington Deutschland nennt noch keinen Preis. Mit Blick auf auf der US-Webseite des Herstellers genannten 289 Dollar rechnen wir mit einer Hersteller-Preisempfehlung von rund 320 Euro.